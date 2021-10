Novia le pide matrimonio al actor Francisco Gattorno en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de dos años de noviazgo, Adamarys Espinoza, pareja del actor Francisco Gattorno, decidió dar el siguiente paso en su relación y le propuso matrimonio durante un programa en vivo.



Fue en el programa Hoy que la ahora prometida del actor tuvo el valor y le dio un anillo de compromiso a su amado. Todo ocurrió un día especial, pues el protagonista de telenovelas celebraba su cumpleaños 57.



La petición de Espinoza se realizó mientras jugaban "El manotazo", en el que algunos conductores hacen preguntas sobre la relación para ver si realmente se conocen.



Después de varias preguntas, Adamarys rompió en llanto y sacó un anillo de compromiso de una bolsa de regalo.



"No hay guión preparado, esto es difícil", dijo la feliz novia mientras lloraba de la emoción.



El actor, muy emocionado, recibió el anillo y dijo que "ya lo sabía". Luego se levantó de su asiento y le plantó un gran beso a su prometida.



"Muy contento, es algo que ya me esperaba, no me sorprende. Estoy muy feliz y digo: ¡Sí!", afirmó muy emocionado.



La futura esposa dijo que ha soñado con casarse con Gattorno desde que tenía 12 años.