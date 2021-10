Autopsia reveló que Gabby Petito fue estrangulada hasta morir

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Gabby Petito murió estrangulada, eso reflejó la autopsia realizada a la joven de 22 años que fue hallada sin vida en septiembre mientras viajaba con su novio Brian Laundrie, quien está desaparecido.



El médico forense Brent Blue dijo, durante una rueda de prensa en Wyoming, que "la causa de la muerte es estrangulación, de esa manera, es homicidio.



Asimismo, detalló que el cuerpo de Petito estuvo expuesto de tres a cuatro semanas desde el día que murió hasta que fue hallada en el Parque Nacional Grand Teton.



La autopsia incluyó una tomografía computarizada de todo el cuerpo, exámenes realizados por un patólogo forense, un antropólogo forense y un análisis de toxicología, indicó Blue, por lo que aseguró "que prácticamente cubrió todas las bases".

Aunque el médico se negó a brindar más detalles, sí se refirió al caso como "una de las muchas muertes en todo el país de personas involucradas en violencia doméstica".



El cadáver de Petito fue encontrado el pasado 19 de septiembre, siete días después de que sus padres reportaran su desaparición tras enterarse que su novio había regresado a North Port, Florida, sin su prometida.



Su novio, Brian Laundrie, permanece desaparecido y las autoridades todavía lo consideran una persona “de interés”.

Pelea con Laundrie

Días después de la desaparición de Petito, la policía de Utah reveló un video de un altercado que protagonizaron los jóvenes en un parque de la zona.



Las imágenes difundidas, que fueron captadas por la cámara corporal de la Policía de Utah, muestran el momento en que los agentes intervinieron a la pareja y Petito confesó haber tenido un altercado con su novio mientras lágrimas rodaban por su mejilla.

"Yo le pegué primero, pero el me agarró de la cara y su uña me cortó, puedo sentirlo, me arde", le contó Petito a uno de los policías refiriéndose a Brian Laundrie. Aunque el motivo del conflicto se desconoce, testigos dijeron haber visto a la pareja peleando por un teléfono mientras "se golpeaban como dos niños peleando".