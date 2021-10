Creador de El juego del Calamar, Hwang Dong-hyuk: “Creían que no iba a ser un éxito”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El creador de la serie coreana El juego del Calamar, es el hombre del momento por la serie que impactó en todo el mundo.

Hwang Dong-hyuk otorgó una entrevista a periodistas de Latinoamérica para hablar del éxito de su serie, el impacto de la cultura coreana a nivel mundial y de qué manera el Oscar a Parasite implicó una gran difusión de su país en el mundo occidental, pública Infobae.

¿El juego del calamar refleja de alguna manera los problemas económicos de la clase media coreana?

En realidad yo soy un director que vive en Corea entonces de alguna manera me basé en las cosas que se viven allí y se ven reflejadas algunas de las consecuencias de las clases medias de Corea. La falta de igualdad, la diferencia entre ricos y pobres o los refugiados, son problemas alrededor del mundo y creo que todos los países están viviendo estas crisis y situaciones en este momento.

Por eso se dieron estas conexiones en todo el planeta. Es decir, yo no creé la serie desde estos conceptos pero obviamente hay conexiones con todos estos problemas por lo tanto podrías considerarlo como una consecuencia.

Tras 13 años escrito, recién ve la luz en 2021. ¿Qué cosas crees que cambiaron en este tiempo en la industria y en los espectadores?

En 2008 cuando les mostré el guion a los inversores y a la industria, a los productores y los actores, pensaron que realmente era muy poco creíble. Creían que no era realista, algo salido de una historia de un cómic y que no iba a tener éxito. Por eso no recibí inversión en ese momento.

Pero una década después reescribí el guion y me di cuenta que se convirtió en algo más realista que antes, que en realidad se convirtió en algo muy triste porque la economía alrededor del mundo empeoró y la diferencia entre ricos y pobres se hizo cada vez más amplia y aumentó la gente que sufre.

La situación en todos los países y en Corea se tornó igual, los ricos se hicieron más ricos a causa de la pandemia y los pobres fueron empujados al límite de tener más deudas. Algunos países no pudieron afrontar ni sus vacunas. Entonces, en ese sentido, esta serie no es una historia rara sino muy realista.

Ya que los niños quieren ver la serie ¿Qué dirías a los padres por el contenido violento?

No fue creada para que la vean los niños sino para los adultos. Realmente espero que los padres y los maestros alrededor del mundo sean inteligentes y los puedan guiar y se aseguren que la exposición ante ese contenido sea con una guía porque los chicos no tienen la habilidad de comprender la violencia de este contenido. Espero que tengan una conversación con ellos luego de ver la serie.

Luego de la gran aceptación de la serie, ¿vamos a tener una segunda temporada?

Yo hice esta serie deseando que todos alrededor del mundo la pudieran amar y estoy feliz pero realmente no imaginé este nivel tan alto de éxito. Con respecto a la segunda parte o una secuela, tengo algunas cosas en mi mente pero cuándo va a desarrollarse el próximo proyecto o cómo lo haría, todavía no lo tengo planeado.

Si hay segunda parte, ¿qué historias veremos en la secuela?

Al final de la primera temporada el protagonista no se sube al avión, así que creo que si hiciera una segunda temporada sería una viaje de él tratando de hacer que rechacen el juego los nuevos jugadores. Él tratará de encontrar a la persona que lo reclutó jugando con ese sobre, también al front men y a su hermano, el policía que cae por el acantilado. Saber si sobrevivió o no. Eso realmente se descubrirá en la segunda temporada. Y el juego que se vuelve a jugar, pero son solo pensamientos.

¿Crees que la cultura coreana vive una era de oro tras del Oscar de Parasite?

Sí, hace unos años, Sy el cantante del Gangnam Style se ganó el corazón de los fans y luego tuvimos muchas películas y series coreanas que conquistaron a la audiencia global. También BTS y luego Parasite se ganó el Oscar y ahora El juego del calamar. Así que creo que la película, la música, las series, contribuyeron a dar a conocer la cultura de Corea y ahora estamos alcanzando el clímax. Pero espero que la caída no sea tan rápida y se mantenga el nivel por mucho tiempo y los creadores sean recibidos y conocidos por los fans alrededor del mundo.

¿Cuál es su conexión con el cine latinoamericano y qué actores o directores le gustan de esta región?

No he visto muchas producciones latinoamericanas pero sí dé de varios directores que trabajan en Hollywood como Alfonso Cuarón y su película Roma que fue fascinante para mí y hay una película argentina que amé un montón que no recuerdo el nombre y ganó el Oscar como mejor película extranjera.



—El secreto de sus ojos de Juan José Campanella



—Sí, esa fue una película fascinante para mí.