CNA revela red criminal de contrataciones a círculo familiar de ministra de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes una nueva línea de investigación por corrupción en la Secretaría de Salud denominada "Red criminal de funcionarios involucrados en contrataciones y otorgamientos de aumentos salariales a su círculo familiar y de confianza".

La investigación se deriva de una denuncia del 13 de septiembre de 2021 ante la Fetccop contra la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, que mediante el oficio n.º 892-SS-2021, 14 de abril de 2021, benefició a su hijo mayor y a personas de confianza y estratégicos en esta institución.

Para ello solicitó a Finanzas la incorporación en el anexo desglosado de sueldos y salarios tres plazas de asistente especial técnico III y una de oficial de personal III, las que debían ser financiadas con la cancelación por fusión de quince plazas vacantes.

Los beneficiados para ocupar estas plazas fueron el hijo de la ministra, Josué Obdulio Montes Flores; el subgerente de Recursos Humanos, Norman Geovany Flores Fonseca; y el subgerente de Presupuesto, Leonel Antonio Valladares Ponce, todos ellos con sueldos muy superiores al establecido en el anexo de sueldos y salarios para esta plaza de reciente creación y en puestos administrativos.



Otra de las personas que esta unidad de investigación logró identificar como parte del grupo que resultó beneficiado por la ministra fue el gerente administrativo, Víctor René Juárez Valle, a quien se le había otorgado una plaza de asistente especial técnico III en enero; no obstante, fue otra vez favorecido con un aumento salarial de más del 70 % de su salario original.

Cabe señalar que para agosto, de acuerdo al oficio n.º 2153-DC-2021, del 7

de septiembre de 2021, el personal que labora por contrato «no permanente» en la Sesal, asciende a 10,149 personas.

Además de los dos hijos y una nuera de la ministra, laboran para la Sesal la hermana de Víctor René Juárez Valle, Dulce María Juárez Valle; la esposa Silvia Esther Antúnez Nazar, la suegra Silvia Yolanda Nazar Hernández y dos cuñados: Rony Napoleón Antúnez Nazar y Daphne Graciela Antúnez Nazar.



Además de Norman Geovany Flores Fonseca están la esposa Kelly Marissa Gómez Raudales y la suegra Dora Marina Raudales Turcios.

También las tías de Leonel Antonio Valladares Ponce, Kenie Odeth Ponce Barahona y Norma Josefina Ponce Barahona.

Los beneficiados en la red criminal y los sueldos que percibían:



Alba Consuelo Flores, ministra de Salud

Jorge Luis Flores Flores, L 28,000.00 (hijo)

José Obdulio Montes Flores, L 42,635.60 (hijo)

Fátima Owaldina Zúniga Valle, L 40,000.00 (nuera)



Víctor René Juárez Valle, Gerente Administrativo

Dulce María Juárez Valle, L 34,192.27 (hermana)

Silvia Esther Antúnez Nazar, L 59,204.32 (esposa)

Silvia Yolanda Nazar Hernández, 78,753.61 (suegra)

Rony Napoleón Antúnez Nazar, L 58,625.26 (cuñado)

Daphne Graciela Antúnez Nazar, L 39,585.89 (cuñada)



Norman Geovany Flores Fonseca, subgerente de Recursos Humanos

Kelly Marissa Gómez Raudales, L 35,000.00 (esposa)

Dora Marina Raudales Turcios, L 25,000.00 (suegra)



Leonel Antonio Valladares Ponce, subgerente de Presupuesto

Kenie Odeth Ponce Barahona, L 30,000.00, (tía)

Norma Josefina Ponce Barahona L 20,000.00 (tía)

Reformas aprobadas son muestra de lo que el gobierno

Asimismo, sobre las reformas aprobadas en el Congreso Nacional la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, criticó la omisión que hacen los diputados que se hacen llamar de la oposición cuando ni siquiera acuden a las sesiones legislativas.

El ente hizo un llamado a los diputados que se hacen llamar de la oposición, pero que no votan en contra de estas reformas que lesionan al país y solo aparecen en los medios diciendo que están en contra.



"Vemos en ellos un comportamiento coadyugante ante la no asistencia dicen que no aprueban, pero al no asistir favorecen la aprobación", manifestó.



"Esas mismas personas que no quieren ir a legislar son los mismos que están en campaña política", criticó al señalar que para el proselitismo si tienen voluntad.



Con estas reformas solo buscaron "blindarse ellos, blindar la delincuencia, la corrupción, blindarse ellos para que la poca justicia que queda en este país no los alcance".



Agregó que el CNA ya alcanza las 130 líneas de investigación de las cuales solo 38 han sido judicializadas, mientras que el resto duerme el sueño de los justos.