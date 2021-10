Salud prevé leve alza de contagios covid-19 tras Semana Morazánica

Los capitalinos acudieron a los balnearios cercanos a la ciudad, mientras que los triajes están vacíos pero no descartan aumentar atenciones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las salidas de diversión durante la Semana Morazánica finalizaron y no todos los vacacionistas fueron responsables con las medidas de bioseguridad, ahora toca asumir las consecuencias del mortal enemigo del covid-19.



Las autoridades de la Región Metropolitana de Salud (RMS) ya muestran preocupación por el incremento de casos que pueda registrar la capital después de los días de asueto.

El doctor Harry Bock, titular de la entidad sanitaria, manifestó a EL HERALDO que desde hace ocho semanas hay una considerable reducción de casos de coronavirus y de atenciones en el Distrito Central producto de la vacunación, pero temen que las incidencias vayan hacia el alza.



Sin embargo, Bock prevé que dentro de dos períodos de incubación (14 días) se presenten los casos positivos de covid producto del Feriado Morazánico.



“Esperamos mayor incidencia de casos, pero vamos a estar preparados”, aseguró.

El galeno enfatizó que aunque ya hay 1,305,597 capitalinos vacunados con una o dos dosis, no significa que están inmunizados al 100%, porque se pueden enfermar (con menor riesgo) e incluso fallecer aun inoculados.



“No se puede decir cuál será el porcentaje de casos que se van a venir, ya sea porque se infectaron con una o dos dosis. Esperamos nosotros que así como está Tegucigalpa con la exposición que hay, la gente venga por lo menos en un período de incubación latente con un cuadro clínico de leve a moderado”, aseguró.



Con esto las autoridades sanitarias esperan que las atenciones de los centros de triaje retomen el mayor número de pacientes, ya que en las últimas semanas se ha reducido en más del 25%.

Otras consecuencias

El especialista en salud pública, Fidel Barahona, manifestó que todos los antecedentes que hay cuando se han producido este tipo de feriados indican que a la semana o a los quince días se ha producido un repunte de casos.



“El virus no viaja solo, viaja con la persona infectada, si hay una movilización grande como la que han anunciado de 1.5 millones de personas, si ese volumen de población se movilizó y una buena parte no está vacunada o apenas tiene una dosis y no siguieron las medidas de bioseguridad, la lógica nos dice que habrá más contagiados y se incrementará un buen número de casos”, dijo.

Al igual, recalcó que los vacacionistas que solo tenían una dosis o ninguna, presentarán un nivel de gravedad importante que los puede llevar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), incluso a la muerte. No descartó que los que ya tienen ambas dosis lleguen a ser afectados por la variante delta.



También explicó que se puede llegar con una gran cantidad de casos de covid a las elecciones generales y de la misma forma puede haber contagio en las concentraciones políticas.

Por su lado, el jefe de la unidad de epidemiología de Sinager, José Lara, manifestó que sí se espera un aumento de casos, pero tampoco un evento catastrófico, ya que “estamos viviendo un fenómeno de inmunidad parcial y nos da un cierto respiro a medida que la vacunación siga incrementando”, dijo.



También mencionó que paradójicamente parece que la variante delta deja en su paso una inmunidad más fuerte en comparación de las variantes anteriores. “No quiere decir que quedan inmunizados, pero es una impresión de algo que está sucediendo en todos los países de la región, que reducen los casos después que incrementaron”, aseveró.

Asimismo, resaltó que el impacto de la Semana Morazánica se verá en las zonas más pobladas, en ese caso se espera aumento de casos en Francisco Morazán y Cortés.