“Canceló su plan telefónico porque pensaba que iba a morir hoy”: Polémica por frenar eutanasia de Martha Sepúlveda  

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La decisión a último momento de frenar la eutanasia de Martha Sepúlveda ha generado polémica.

La mujer iba a ser la primera paciente terminal con muerte no inminente en acceder a la muerte digna en Colombia, pero una sorprendente decisión de última hora de las autoridades sanitarias ha detenido su intento.



Martha Sepúlveda fue despertada por sus abogados el viernes por la noche con la noticia de una carta en la que se anunciaba que su procedimiento de eutanasia programado para las 7 de la mañana del domingo había sido cancelado, después de que un comité médico determinara que ya no cumplía las condiciones porque su salud había mejorado aparentemente.

La decisión de cancelar el procedimiento fue una completa sorpresa, según sus abogados. Ella no tenía ni idea de que los funcionarios de sanidad se iban a reunir para revisar su caso. Había estado viviendo tranquilamente sus últimas horas y había dejado de lado la cobertura mediática de su caso.



“Canceló su plan telefónico porque pensaba que iba a morir mañana”, dijo su abogada, Camila Jaramillo, la noche del sábado.



La negativa fue calificada como “ilegítima y arbitraria”, y que viola su derecho a una “muerte digna”, señaló el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), el bufete de Jaramillo, que se ha comprometido a luchar contra la decisión.

El Tribunal Constitucional permite la eutanasia para pacientes con intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedad grave e incurable, aunque el pronóstico no sea terminal en seis meses.



“La están obligando a vivir una vida que no está dispuesta a seguir viviendo”, dijo Lucas Correa Montoya, abogado que representa a Sepúlveda. “Lo que ha sucedido en las últimas semanas es un ejemplo del largo camino que queda por recorrer para la muerte digna en Colombia”.



Sepúlveda fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica progresiva conocida en Estados Unidos como enfermedad de Lou Gehrig, en noviembre de 2018. En los meses siguientes, la colombiana perdió el control de los músculos de sus piernas... y sabía que solo empeoraría.

Lloraba por las noches, abrumada por la idea de no poder meterse en la cama o ir al baño por sí misma. Sepúlveda, que se considera una católica devota, empezó a leer sobre una opción que creía que podía aliviar su miedo a lo que iba a suceder: la eutanasia.



Colombia fue uno de los primeros países del mundo en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos -junto con Bélgica y los Países Bajos- en extender el derecho a los pacientes no terminales. Ningún estado de EE.UU. permite la eutanasia; 10 estados y D.C. permiten el suicidio médicamente asistido para adultos con enfermedades terminales y capacidad mental con un pronóstico de seis meses o menos de vida.



Hasta este año en Colombia, la opción ha estado disponible legalmente sólo para aquellos que se espera que vivan seis meses o menos. Aunque la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad mortal que no tiene cura, su evolución es variable y los pacientes pueden sobrevivir entre dos y diez años o más.



La Corte Constitucional del país dictaminó en julio que el derecho a la eutanasia -reconocido aquí en 1997- se aplica no sólo a los pacientes terminales, sino también a los que padecen “intensos sufrimientos físicos o mentales por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables” como es el caso de Sepúlveda.



Sin embargo, su condición mejoró entre julio y octubre, y eso afectó a una decisión anterior de permitir que su procedimiento de eutanasia siguiera adelante.



Después de discutir largamente el caso, el comité no encontró evidencia que cumpliera los requisitos de enfermedad degenerativa, progresiva e incurable, según una explicación del comité, proporcionada a The Washington Post por Jaramillo.

Al determinar que Sepúlveda “tiene una alta probabilidad de esperar una vida superior a los 6 meses”, el comité dictaminó que no puede acogerse a la eutanasia.

Los abogados consideran que basaron su decisión, al menos en parte, en la cobertura mediática de Sepúlveda desde que se hizo pública su decisión. Sepúlveda apareció en televisión sonriendo y riendo mientras cenaba en un restaurante local este mes, a pesar de su sombrío pronóstico.



El fallo judicial de julio ha dividido a los fieles en Colombia. Las autoridades eclesiásticas han calificado la eutanasia como una “grave ofensa” a la dignidad de la vida humana; un miembro de la conferencia episcopal nacional instó a Sepúlveda a “reflexionar con calma” sobre su decisión e invitó a todos los católicos a rezar para que Dios le conceda misericordia.