El divertido monólogo de Kim Kardashian en Saturday Night Live

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una explosiva presentación fue la que realizó Kim Kardashian en el famoso programa Saturday Night Live (SNL). Se volvió tendencia con un monólogo que incluyó a sus hermanas, su video sexual y su divorcio con Kanye West.



Vestida con un enterizo rosado de terciopelo, la famosa empresaria inició diciendo: "Lo sé, me sorprende verme aquí también".



"Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo (...) Nadie me dijo que se estrenaba. Debe haberse deslizado por la mente de mamá", expresó haciendo referencia al video íntimo que grabó con su entonces pareja Ray J y que fue filtrado hace varios años.



Después, contó que fue invitada como anfitriona del popular show para ser tomada como persona y no como símbolo sexual, porque ella era más que una "cara bonita y buen cabello, gran maquillaje y grandes pechos y trasero prefecto".

Además, aseguró que era la referencia de sus hermanas para ir al cirujano plástico.



“Lo único de lo que estoy realmente orgullosa es que nadie podría llamarme una mujer interesada, honestamente, no estoy segura de cómo te conviertes en uno. Así que le pregunté al novio de mi madre, Corey”, dijo entre risas.



Kim también habló de OJ Simpson y del fracaso en la política que han tenido algunos de los miembros de su familia. “Estoy aquí para anunciar que me postulo... Estoy bromeando”, sonrió. “No podemos tener tres políticos fracasados en una familia”, dijo Kim entre risas, haciendo referencia a las candidaturas de su ex esposo Kanye West y su padrastro Caitlyn Jenner.



La socialité también tocó el tema de su divorcio con Kanye West y aseguró que la personalidad del rapero los separó.