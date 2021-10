Una pelea de pareja y no un atentado sufrió la diputada Olivia Zúniga

INTIBUCÁ, HONDURAS.- Una acalorada discusión de pareja sufrió la madrugada del sábado la diputada Olivia Zúniga, hija de la ambientalista asesinada Bertha Cáceres, así lo confirmó su pareja sentimental Luis Fernando Romero Argueta al descartar que se tratara de un atentado criminal.



La aclaración surgió horas después de que la parlamentaria del Partido Libertad y Refundación (Libre) denunciara que varios hombres la habían atacado y despojado de algunas pertenencias y su vehículo, tipo camioneta.



El caso se tornó aún más confuso cuando Luis Fernando Romero Argueta (pareja de Olivia) fue hallado a bordo del vehículo en la carretera que conduce a Marcala, La Paz. Ahí él brindó su versión de los hechos.



"Nosotros llegamos de un bar, nos tomamos unas cervezas, regresamos a la casa, seguramente en el camino íbamos discutiendo, cuando llegamos a la casa seguramente nos peleamos, no sé", explicó al canal Hable Como Habla (HCH).



Asimismo, dijo que su pareja lo mordió y golpeó su cabeza con un sartén.

VEA: Culpable el empresario Roberto Castillo por el crimen de Bertha Cáceres



Horas más tarde se difundió otro video que mostraba a Romero Argueta en evidente estado de ebriedad. Esa vez dijo ante las cámaras que no robó el vehículo y que él lo conducía porque ella (Olivia) "es su mujer".



"Yo siempre manejo ese vehículo, todo el tiempo, todo el tiempo ando la llave del vehículo. Ella y yo andamos en política todos los días", expresó.

Hasta el momento, Olivia Cáceres no se ha pronunciado públicamente para aclarar si fue una pelea doméstica o un atentado en su contra.

"Es terrible que sigan siendo juzgadas las víctimas"

Bertha Zúniga, hermana de Olivia, acudió a Twitter para pronunciarse sobre el mediático caso.



"El Estado es responsable porque es un ineficiente y el mecanismo “de protección” es únicamente una mafia institucional que no sirve para nada. Si usted no va a brindar su solidaridad o hacer algo para ayudar, no busque el chisme", escribió en la red social.



"Lo cierto es que su vida estuvo en grave peligro y que agradecemos que hoy estamos acompañándola y no estamos en un entierro. Gracias a quienes brindan solidaridad y la compresión del espacio que ella necesita en esta situación. #ViolenciaEsViolencia", agregó.

1/3 Con respecto a lo sucedido a mi hermana Olivia quiero decir que es terrible que frente a delitos de violencia que ponen en peligro la vida de las mujeres, sigan siendo juzgadas las víctimas. — Bertha ZuCa (@BerthaZuniga1) October 9, 2021

Denuncia

De acuerdo a la denuncia de la hija de la extinta ambientalista, unas tres personas ingresaron por la fuerza a su vivienda e intentaron asfixiarla, pero afortunadamente logró escapar de los malvivientes que le robaron el vehículo para huir de la zona.



Tras el ataque, la congresista de Libre acudió, en compañía de familiares, al Ministerio Público para interponer la denuncia.