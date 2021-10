Martha Sepúlveda no murió ¿por qué cancelaron su eutanasia?

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Martha Sepúlveda estaba lista para morir y dejar su sufrimiento atrás, pero una decisión de última hora del gobierno colombiano le arruinó sus planes y no murió este domingo a través de la eutanasia.



El Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) dijo en un comunicado que el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad "concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento".



Según los miembros del Comité, Martha no cumple "con el criterio de terminalidad" como lo había considerado el primer comité que evaluó su caso.



Además, Incodol sostiene que la condición de la colombiana mejoró entre julio y octubre, por lo que eso fue lo que afectó para que se cambiara la decisión de realizar el procedimiento de eutanasia.



La abogada de Sepúlveda dijo a The Washington Post que el comité no encontró evidencia que cumpliera los requisitos de enfermedad degenerativa, progresiva e incurable.



La enfermedad Martha “no afecta por completo a la funcionalidad de la paciente en las actividades instrumentales o en la vida diaria, tal y como la paciente y su familia habían expresado en los registros médicos anteriores”.



Por esta razón, llegaron a la conclusión que Martha Sepúlveda tiene una alta probabilidad de esperar una vida superior a los 6 meses.



En respuesta a la noticia de que el procedimiento de Sepúlveda había sido cancelado el sábado, el Ministerio de Salud del país estableció que un paciente sin un diagnóstico terminal no puede ser autorizado para la eutanasia porque el tribunal constitucional aún no ha emitido su sentencia completa sobre el asunto.

Actuaciones irregulares

Federico, el hijo de Martha, reveló a través de unos videos que la decisión a último momento sobre la eutanasia de su madre fueron actuaciones irregulares por parte de Incodol solo porque se viralizó la noticia de su madre.



Asimismo, el joven de 22 años pidió que se investigue el accionar de la prestadora de salud y que la situación no debía ser tolerada.



“No son sólo los derechos de Martha Sepúlveda (...) los derechos de muchas otras personas que se someten a este tipo de procedimientos, ante este tipo de instituciones, también podrían ser eventualmente vulnerados”, dijo el joven.



Agregó: “Esta circunstancia devolvió a mi mamá a su estado anterior de desesperación y tristeza, y no hay nada que pueda cambiar eso”.



Federico sostuvo: “Estamos abiertos a tener esta lucha por la dignidad de mi madre... La lucha de mi madre es la lucha de miles de personas”.