Artículo de Octavio Carvajal: ¡Caos y titubeo!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si 2020 nos marcó y chifló por la llegada imprevista del coronavirus, 2021 ha sido demoledor. Casi cuarenta víctimas diarias en Honduras a causa de la peste.

Familias enteras paran en tumbas, la economía se tambalea y se contrae entre precios altos y miles de desempleados que, además, perdieron su patrimonio. Al próximo presidente le espera disipar el caos en medio de la incertidumbre.

Aunque parezca fachoso hablar de políticos baratos, mentirosos, ladrones, fríos, ambiciosos, corruptos e impunes, la cosa pública arderá -con ocho mil millones de dólares en reservas en el Banco Central de Honduras- si llega un gobierno díscolo con salarios ofensivos, más pudrición, nepotismo y en enredo y complot con los rectores de la pisoteada justicia local.

RICOS

Si naciones prósperas están acorraladas por la pandemia, aquí estamos sitiados, además, por los mismos de siempre. Si bien Estados Unidos exige a nuestros “gobernantes” pureza en sus actos, también se lleva y no para de pedir narcotraficantes -incluidos políticos y empresarios- liados a poderosos, unos conocidos, otros no, que financian a quienes se refugian en plazas estatales.



Con las elecciones encima, insistimos, más de lo mismo. Cancioncitas y bailes risibles de buen trozo de aspirantes, repitentes o nuevos. Medio mundo habla del coronavirus, de la ruina en los hospitales, de empleos y mejores pagos para personal médico, de luchar contra la corrupción y muchos han visado compras infladas, irregulares. Han “construido” puentes donde no hay ríos, cultivos ni poblados. ¡Te agarré picarito!

El desbarajuste es colosal, mientras poblados enteros solo miran a los políticos cuando urgen de su voto para sujetar o llegar al poder. Nadie quiere soltar la diputación, la alcaldía, la regiduría ni mucho menos dejar de cargar el maletín a lomos de la inopia de miles que, de pronto, votan por otros rostros que casi siempre se infectan por amor al dinero caído por diversas vías.

REHÉN



Tito Asfura, uno de los cuatro fuertes al sillón, está secuestrado por la misma gente. Los mismos políticos y los mismos periodistas.

MUDOS



Ningún aspirante a la presidencia del país se ha comprometido a reducir el gasto público ni acabar con el padrinazgo que campea por doquier.

MATASANOS

Ningún candidato a cargos de elección popular -pese a “morir” por los pobres- visita ni conoce por joder, la escuela, el colegio o el pinche centro de salud del pueblo donde torpe y cínicamente llegan a hablar de educación y de salud. “Los hospitales no tienen medicina, las escuelas están cayéndose” gritan escoltados por sus hijos y amigos nacidos en cunas de oro. Estos vivos (as) aún miran al gentío viviendo en cavernas.

Cachos, liberales, de Libre y los carteristas con lo mismo. Jurando arreglar el caos teniendo diputados y ediles que, siendo maestros y doctores, no han sido dignos de llevar, aunque sean regalados o robados, cuadernos ni jeringas porque todos, sin excepción, pasan cuadrando cifras de los cuatro jugosos sueldos (dos plazas por cabeza más la curul o la alcaldía) recibidos por vegetar rechonchos desde sus cómodas oficinas. Pese a sus gozos, “lloran” por los haraposos.

LAGARTIJAS

Nadie habla cómo están las finanzas del país y cómo retarán la crisis general para 2022. Ningún aspirante a la presidencia de la República se compromete ni en sueños, a mermar el gasto público, no necesariamente botando burócratas, pero sí acabando con sueldos elevados, dietas maliciosas y puestos para la misma parentela carnal y política. Claramente, matando los parásitos.



Los queridos (as) de su grupo (cualquiera que esté) son aquellos (as) invitados de “honor”, vistos como “analistas” en foros radiales y televisuales que nomás ganan las votaciones y ya están en París, Canadá, Washington, Suecia, Rusia o durmiendo en Ginebra. Si pierden las chambas, los nombran “asesores” (con salario y jubilación) en la Cancillería, en el Congreso. Según el sapo, así es la pedrada.

Entretanto, la hija (o), amante, esposa, suegra, esposo, cuñada, papá y las mamás de aquí, son ratificados en altos cargos públicos. Solo deben probar o acreditar que, si papi o mami maman en el exterior, ellos (as) tienen derechos exclusivos de mamar aquí. A olvido total las ofertas de nutrir centros educativos, sanatorios, acabar con la corruptela, el abuso. No obstante, el caos persiste.



Cada postulante tiene un solo encargo si llega al trono. Emplear a miles de activistas y despedir a otros miles, mientras el país sigue en desastre a lomos de los mismos pobres que elevan a sus propios verdugos que los hunden en la ruina y en la anarquía, pero “el delincuente soy yo”.

TIMO



En pleno adelanto, aún hay políticos que creen que cierta prensa los llevará al sitial añorado. Cada quien se engaña a su manera.

EMBUSTERAS



Hay varias candidatas a diputadas que sacaron la horma de sus papás. Salieron mentirosas, egoístas y traperas. Lo ladrón lo aprenderán.

ARDID



Ya veremos si, así como canta actúa una ristra de médicos que jura arreglará el caos en los hospitales. Vea y no se vicien en el poder.<