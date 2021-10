Series: 12 estrenos y finales imperdibles para este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las pantallas de Disney+, Netflix, Prime Video y HBO te traen este fin de semana una serie de estrenos y finales que no te debes perder. Desde el docu-concierto de Justin Bieber hasta el regreso de Emily Osment.

A continuación los finales y estrenos imperdibles:

1.- On My Block es una perfecta elección para ver en familia. Esta comedia abarca a un grupo de jóvenes que se ven obligados a crecer en un peligroso barrio residencial de Los Ángeles. En su cuarta temporada un secreto saldrá a luz y todos se ven obligados a mantenerse unidos para intentar huir de ese pasado.

LEA: Los mejores memes que ya deja la temporada 3 de Luis Miguel, la serie







2.- Pretty Smart: La recordada Lily Truscott, la mejor amiga de Hannah Montana, regresa con un protagónico. Cuando su novio termina la relación de manera inesperada, Chelsea (Emily Osment), una aspirante a novelista muy culta que estudió en Harvard, se ve obligada a mudarse con su hermana Claire (Olivia Macklin), un ser libre de preocupaciones y poco intelectual.







3.- Voyagers: desde el 9 de octubre, en HBO. Esta película es un thriller de ciencia ficción en el que 30 jóvenes son enviados al espacio a cumplir una misión de 86 años. Se denota el uso de los instintos para manipular, a través de las drogas, a toda una tripulación. Con el propósito de colonizar un planeta lejano, se convierte en un caos cuando estos astronautas −criados en cautiverio− exploran su naturaleza más primitiva.

ADEMÁS: Justin Bieber y Diane Keaton protagonizan el emotivo video de Ghost



4.- Nuclear Family: tercer capítulo disponible el 10 de octubre, por HBO. La cineasta Ry Russo-Young preparó esta serie documental de tres partes donde lleva consigo su propia historia. En estsa oportunidad, Russo-Young explora su propio pasado donde deja saber el significado de la familia. A finales de los 70 y principios de los 80, cuando el concepto de una familia LGBTQ+ era inconcebible para la mayoría, Ry y su hermana Cade nacieron de dos madres lesbianas a través de donantes de esperma.

5.- Scenes From A Marriage: capítulo final el domingo 10 de octubre, en HBO. Secretos de un matrimonio, la adaptación moderna de la clásica serie sueca del mismo nombre de Ingmar Bergman, impactó de manera positiva entre la audiencia. La historia sigue a Mira (Jessica Chastain), una ejecutiva de tecnología segura de sí misma y ambiciosa a la que su matrimonio deja insatisfecha, y Jonathan (Oscar Isaac), un profesor de Filosofía complaciente e híper intelectual desesperado por mantener su relación intacta.



6.- Madres: en Amazon Prime Video. La casa Blumhouse trae dos historias hilarantes pero oscuras, donde en Madres se viven algunas fobias institucionales que no dejan dormir tranquilamente al pueblo. Una pareja joven mexicano-estadounidense, formada por Diana (Ariana Guerra) y Beto (Tenoch Huertas), buscan echar raíces en California.

LEA: ¿Selena Gómez y Chris Evans juntos? Estos son los rumores de su posible relación



7.- La Mansión: en Amazon Prime Video. Este es uno de los cuentos de terror con influencias modernas que subirán tus niveles de cortisol. Tras sufrir una leve apoplejía, Judith Albright se traslada a regañadientes a una histórica residencia francesa de ancianos. Lo que ella no espera es darse cuenta de que allí vive una fuerza sobrenatural que pretende acabar con cada uno de los residentes.

8.- Pan y circo: temporada 2, por Amazon Prime Video.

Un formato innovador bajo la producción del creador Diego Luna. Serán cuatro especiales en los que se retomará el ritual de la comida como espacio de diálogo. Un debate conciso que podría acalorar el ambiente. El actor, productor y director Luna será el encargado de cocinar, convirtiéndose en el anfitrión de conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad.

9.- Justin Bieber: Our World, desde el 10 de octubre, en Amazon Original Movie. Para los believers, llega una esperada producción donde el artista canadiense presenta el preámbulo del primer concierto completo. Anteriormente, Bieber ya había lanzado producciones como Never Say Never.

Así que, esta vez se arriesgó para traer una nueva producción mucho más fresca y actualizada acerca de su show y otros detalles en exclusiva. Es un recorrido de Justin Bieber durante tres años, con su espectáculo de Nochevieja en 2020 en la azotea del Beverly Hilton Hotel.





10.- Under Wraps: desde el 11 de octubre en Disney+.

La historia reimaginada tiene lugar unos días antes de Halloween cuando los amigos de 12 años Gilbert, Marshall y Amy reviven accidentalmente a una momia que descubren en el sótano de un vecino, a la que llaman cariñosamente Harold. Sin embargo, deben apresurarse a devolverlo a su lugar de descanso antes de la medianoche.







11.- Disney Junior: Mickey’s Tale of Two Witches, por Disney+. Y para los más pequeños de la casa, Disney+ se prepara para traer un especial en el mes del terror. La trama sucede en Halloween, donde Mickey le cuenta a Pluto una historia sobre dos brujas en formación: Minnie la Maravillosa y Daisy Doozy. Ambas deben superar cuatro pruebas para graduarse en la Academia de Brujas de Happy Haunt Hills. Aunque Daisy no está segura de aprobar, une fuerzas con Minnie, el Conde Mikula y la pandilla, para derrotar a un fantasma travieso. Minnie y Daisy aprenden que trabajar juntas hace más fuerte su magia y su amistad.

12.- Muppets Haunted Mansion: en Disney+. Inspirada en las cuatro atracciones icónicas de La Mansión Embrujada, que están situadas en todo el mundo en varios parques de Disney. Llega el Gran Gonzo −artista temerario mundialmente famoso−, quien lo ha hecho todo, lo ha visto todo y ha sobrevivido a todo. Pero en la noche de Halloween, el intrépido Gonzo asume el mayor reto de su vida al pasar una noche muy atrevida en el lugar más tétrico de la tierra: La Mansión Embrujada.