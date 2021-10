Texas restablece ley que prohíbe la mayoría de los abortos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una corte federal de apelaciones de Nueva Orleans autorizó el viernes a Texas a restablecer una controvertida ley que prohíbe la mayoría de los abortos en ese estado estadounidense.



Esta ley, que entró en vigor el primero de septiembre, prohíbe el aborto una vez que se detectan latidos del corazón del feto, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas.



La ley había sido bloqueada temporalmente por un juez federal de Texas, luego de una querella del gobierno de Joe Biden.



La decisión se conoce cuando varias clínicas en Texas retomaron la práctica de abortos luego de que la ley estatal entrara en vigor en septiembre.



En un tono terminante, el juez federal de distrito Robert Pitman emitió una orden preliminar el miércoles por la noche para detener la aplicación de la ley de Texas conocida como Proyecto de Ley del Senado 8 (SB8), que prohíbe el aborto después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.



El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, dijo que apelaría el fallo del juez ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los tribunales más conservadores del país, que finalmente le dio la razón.

Independientemente de esta decisión, se espera que la ley de Texas termine en la Corte Suprema, donde los conservadores tienen una mayoría de 6-3.



"La Corte Suprema debe intervenir y detener esta locura", declaró en un comunicado Nancy Northup, presidenta de la ONG Center for Reproductive Rights (Centro por los derechos reproductivos), que defiende el derecho al aborto.



"Esta ley cruel afecta duramente a quienes ya sufren discriminaciones en el acceso a la atención médica", agregó.

- Ley controvertida -

Según Pitman, la ley de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, es "flagrantemente inconstitucional" y viola el precedente sentado por la Suprema Corte en el caso de Roe vs Wade, que en 1973 garantizó el derecho al aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero; alrededor de las 22 semanas de embarazo.



"Desde que entró en vigencia la SB8, las mujeren han sido ilegalmente imposibilitadas de ejercer el control de sus vidas de la forma en que están protegidas por la Constitución", dijo el magistrado quien fue designado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama.



"Que otras cortes encuentren una forma de evitar esta conclusión, es algo que deben decidir ellas. Está corte no admitirá un día más esta ofensiva privación de tan importante derecho", dijo Pitman.



Su orden fue dictada en respuesta a una demanda del Departamento de Justicia que buscó evitar que Texas, el segundo estado más poblado del país, aplique su restrictiva ley que no hace excepciones ni siquiera para casos de violación o incesto.



La ley de Texas permite a cualquier persona demandar a médicos que realicen abortos cuando se detecta el latido del corazón del feto así como a quien facilite ese procedimiento.



Los denunciantes pueden ser recompensados con 10,000 dólares por iniciar casos que lleguen a juicio. Eso ha llevado a que la ley sea denunciada también por incitar a la gente a actuar como vigilantes.



Otros estados gobernados por republicanos han sancionado leyes restrictivas del aborto pero fueron derribadas en tribunales debido a que transgredían el precedente del caso Roe vs Wade.