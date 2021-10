Ya no le tienen fe; prensa y afición aseguran que Honduras puede ganar en el Azteca  

'El Azteca no pesa', 'ya no pesa', 'enemigo en Cuerna, la Selección de Honduras siente que le puede ganar al Tri!, 'ya no dan miedo', son parte de los encabezados de los diarios locales. Foto: Johny Magallanes | EL HERALDO.

CUERNAVACA, MÉXICO.-Con titulares contundentes circularon diferentes periódicos impresos este sábado en la ciudad de Cuernavaca, con respecto al juego de este domingo entre Honduras y México en el estadio Azteca.



"El Azteca no pesa", "ya no pesa", "enemigo en Cuerna, la Selección de Honduras siente que le puede ganar al Tri!, "ya no dan miedo", son parte de los encabezados de los diarios locales, que coinciden en que el coloso de Santa Úrsula ya no es aquel gigante de cemento que asustaba a todos los rivales que llegaban para enfrentar al Tri en duelos eliminatorios.

En la ciudad de Cuernavaca, donde Honduras se instaló desde el mediodía del viernes previo al duelo del domingo, el ambiente que se respira por el juego entre catrachos y aztecas, es de poco optimismo a favor del equipo que dirige el "Tata" Martino.



Don Adrián, un señor de aproximadamente 70 años y que trabaja como mesero en el restaurante El Universal, frente al Zocalo de Cuernavaca, fue muy puntual al referirse al juego del domingo entre Honduras y México. "Ya México no es el mismo, cualquier viene y nos gana en el Azteca, el otro día no pudimos contra Canadá y Honduras nos puede ganar, ya lo han hecho en el pasado", dijo.

Los medios y la afición ya no esperan mucho del Tri. Foto: Johny Magallanes | EL HERALDO.







Además nos compartió que en las apuestas y quinielas locales, todo está increíblemente a favor de Honduras. "Aquí le están apostando a que gana Honduras a pesar de que no vienen tan bien", aseguró.



A varios metros de ese restaurante muy popular, conversamos con el señor Carlos, quien vestía un traje típico de mariachi y estaba muy tranquilo leyendo el periódico Extra de esta ciudad, lógicamente sus páginas favoritas eran las deportivas. "Se ven hondureños ganando en el Azteca", susurraba. "El Primi" tiene razón prosiguió durante su lectura a una nota que referenciaba a Ramón Maradiaga, ex técnico de la Selección de Honduras.



En una mañana de sábado muy calurosa en Cuernavaca (24 grados centígrados), los habitante de esta ciudad van de un lado otro haciendo distintas actividades y aunque no es la sede oficial del partido entre Honduras y México, están conectados con el juego de este domingo en el Azteca.

Diferencia abismal en lo económico

Ángel pasaba muy cerca de la reconocida y antigua Casa de Armas, ocultaba su rostro con su mascarilla del famoso luchador mexicano, "El Santo", y en sus manos llevaba dos periódicos para, según él, leer sobre lo que se dice del juego entre México y Honduras, nos dijo que: "No creo que gane México, será empate, aunque pueden ganar, ya una vez nos dieron en la "madre".



Muy pocos medios impresos de comunicación en Cuernavaca, en esta ocasión, le dan el favoritismo al México. Diario Esto se enfocó en las diferencias económicas entre los dos planteles previo al juego del domingo . "Gigantesco", escribieron en su portada sabatina. "Diferencia abismal", titularon el reportaje en el que hacen énfasis a los valores entre el Tri y el equipo catracho.



Según Diario Esto, el plantel mexicano cuesta 235 millones de dólares y Honduras apenas 11 millones, por lo que la diferencia entre ambos es de 224 millones, unas 20 veces más que la H. Este brutal dato, también hace que le metan presión al equipo azteca, pues deberían ganar sí o sí contra la Bicolor.

