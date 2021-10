¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2021?  

PARÍS, FRANCIA.-¡Es oficia! La revista francesa France Football dio a conocer quiénes son los futbolistas nominados al Balón de Oro 2021.



La ceremonia se realizará el próximo 29 de noviembre en París, Francia.

En la última entrega el premio fue para el argentino Lionel Messi, quien se hizo de su sexto Balón de Oro en 2020. En esta edición también figura como favorito.



Además, el polaco Robert Lewandowski y el italiano Jorginho están en la lista de los favoritos de este año.

-Nicolo Barella

-Karim Benzema

-Leonardo Bonucci

-Kevin De Bruyne

-Giorgio Chiellini

-Cristiano Ronaldo

-Ruben Dias

-Gianluigi Donnarumma

-Bruno Fernandes

-Phil Foden

-Erling Haaland

-Jorginho

-Harry Kane

-N'golo Kanté

-Simon Kjaer

-César Azpilicueta

-Robert Lewandowski

-Romelu Lukaku

-Riyad Mahrez

-Lautaro Martinez

-Kylian Mbappé

-Lionel Messi

-Luka Modric

-Gerard Moreno

-Mason Mount

-Neymar

-Pedri Mohamed

-Salah Raheem

-Sterling

-Luis Suárez

Mahrez, Kanté, Haaland, Bonucci and Mount are nominated for the 2021 #BallondOr pic.twitter.com/ws1tNv5F3t