Alejandra Espinoza tras ser hospitalizada: "Han sido días bien difíciles"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La conductora del programa Nuestra Belleza Latina (NBL), Alejandra Espinoza, reapareció en las redes sociales después de ser hospitalizada de emergencia.



La guapa exreina de belleza agradeció a sus seguidores y amigos por estar pendientes en un momento tan difícil y estresante para ella.



Asimismo, informó que no todo ha sido malo, pues le confirmaron que pronto regresará a su casa junto a su hijo y esposo.



"Han sido días de verdad que bien bien bien difíciles, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre. La única razón por la que estoy haciendo este video es porque se acaba de ir mi neurólogo y pues me dio muy buenas noticias. Me siento muchísimo más tranquila", comentó en un video publicado en el Instagram de NBL.



De igual forma, Espinoza confirmó que sufrió una parálisis facial.

Vea aquí: Alejandra Espinoza y su cambio físico luego de ganar la primera edición de Nuestra Belleza Latina



"De repente llegué se me fue la cara de lado, llegué con una parálisis facial aquí al hospital... los doctores aún no encuentran la razón por la cual me sucedió eso", comentó.



También detalló: "Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame, primero me ingresaron como un paciente al que le dio una parálisis, después la descartaron (...) el neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple".



Alejandra aseguró que desde hace días sufría problemas de salud y estaba perdiendo la visibilidad en el ojo derecho.



"Estoy muchísimo mejor ahorita, los exámenes salieron perfectos igual tengo follow up (seguimiento) con el neurólogo. Estoy gracias a Dios bien", comentó.