Al menos un año tardará volver a construir la zona cero en Guanaja

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La recuperación y rehabilitación de El Cayo de Guanaja, Islas de la Bahía, no es a corto plazo, ya que los expertos estiman que las nuevas edificaciones estarían, cuando menos, en un año.



El grupo de expertos de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco), autoridades de la Alcaldía de Guanaja y de otras instituciones trabajan en buscar las mejores opciones.



En medio del Feriado Morazánico, los pobladores de Guanaja, que esperaban la llegada de turistas, se han ido a refugiar a casas de amigos, otros han hecho de sus barcos un hogar y algunos han decidido emigrar adonde familiares fuera de la isla.

Con las manos llenas de tile, pobladores seguían ayer jueves levantando los escombros y sacando la basura de la zona cero, a la espera de la maquinaria pesada que, según dijeron autoridades de Invest-H a EL HERALDO, llegaría este viernes.



Las reuniones de los equipos de expertos continuaron en la isla, tomando decisiones sobre dónde ubicar a las familias afectadas debido a que será mucho tiempo el que tardarán en darles una solución habitacional definitiva.

El 40% de El Cayo de Guanaja quedó destruido después del brutal incendio del pasado sábado, dejando a miles de personas sin un hogar donde vivir.

Trabajos

Francisco Herrera, rector de la UNAH, declaró el jueves que “esto no tendrá una solución tan inmediata como quisiéramos tener”.



En este momento los albergues no están siendo utilizados en su totalidad porque muchos están en casas de parientes y amigos, pero pronto no podrán continuar en esa situación, por eso se está considerando un albergue temporal grande.

Esto porque deberán estar en la condición de desplazados por lo menos un año, ya que se está hablando de un proyecto definitivo, que es a largo plazo.



Herrera consideró que es importante no dejar por un lado la solidaridad con el pueblo de Guanaja, porque sí van a necesitar apoyo por largo tiempo en alimentos, medicina y otros enseres. Indicó que llevarán equipos especiales para analizar el terreno, drones y todo lo necesario para definir el tipo de estructuras que van a montar y que sean duraderas.



Julio Quiñónez, director de proyectos especiales de Invest-H, declaró que por ahora lo primordial es limpiar la zona, pero sin contaminar la isla.

El jueves no pudieron llevar la maquinaria pesada porque el buque Gracias a Dios de las Fuerzas Armadas (FF AA) navega demasiado lento, pero se espera que este día llegue parte de la maquinaria.



Consideró que los costos de los trabajos serán más elevados que en tierra firme porque deben mover maquinaria y material en barco. Con la gente contratada en la zona se ha avanzado, pero en la segunda etapa se necesita maquinaria.