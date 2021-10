Honduras desaprovecha localía e iguala sin goles ante Costa Rica en el Olímpico

La Bicolor no logró el ansiado gol en el Olímpico de San Pedro Sula. Foto: Yoseph Amaya| EL HERALDO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras igualó 0-0 contra Costa Rica en el estadio Olímpico, en el duelo correspondiente a la jornada 4 de la octagonal final de la Concacaf.

Con este resultado, la Bicolor complica seriamente sus opciones para luchar por un boleto al Mundial de Qatar 2022. Solamente sumó tres puntos en cuatro fechas.

Luis "Buba" López y Keylor Navas fueron las grandes figuras del suelo al evitar los goles en ambas porterías.

Las acciones

El encuentro inició con un marcado dominio de la selección de Costa Rica, la cual dispuso de claras oportunidades para abrir el marcador, principalmente con una llegada de Kendall Waston que estuvo a punto de anotar con un potente remate de cabeza que atajó de forma espectacular "Buba" López.



Con un fuerte asedio costarricense, los dirigidos por Fabián Coito aguantaron los embates de los ticos y a medida avanzaban los minutos fueron emparejando el partido.



Tras un primer tiempo en el que la Bicolor tuvo muy pocas llegadas de peligro, el partido se fue igualado sin goles al descanso.

Keylor Navas, héroe de Costa Rica

Para la parte de complemento, Honduras salió a dominar las acciones con varias ocasiones de peligro que fueron contenidas de gran manera por Keylor Navas, determinante para que Costa Rica se llevara un punto del estadio Olímpico.



El primer aviso llegó de una gran jugada entre Andy Najar y Bryan Moya que el atacante culminó con un potente disparo que fue enviado al corner por el arquero del Paris Saint-Germain.



Con el pasar de los minutos era aún más la desesperación catracha por llevarse los tres puntos y con la entrada de Luis Palma, Eddie Hernández, Boniek García, Edwin Rodríguez y Ángel Tejeda la H tuvo más chances para llevarse el encuentro.

Eddie Hernández estuvo muy cerca de anotar el tanto de la victoria tras un gran centro de Diego Rodríguez que el guardameta tico anticipó de gran manera y evitó el gol catracho.



Minutos después, la H generó más opciones de peligro, sin embargo, no supo aprovecharlas.



Ya en la agonía del partido, Kervin Arriaga estuvo muy cerca de abrir la cuenta por medio de un peligroso tiro libre que Keylor Navas atajó de gran manera cuando la pelota se iba al ángulo.

Complicado panorama para la Bicolor

Tras el amargo empate sin goles, el panorama luce muy complicado para la Bicolor que el próximo domingo visitará a México en el Estadio Azteca.



El equipo que dirige Fabián Coito no puede ceder más puntos si quiere mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial de Qatar 2022, por lo que el panorama para la H luce muy complicado, ya que nuevamente dejó escapar puntos como local.

