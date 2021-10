Lyn May revela que su embarazo "se acabó"

Muchas personas no creían en el embarazo de Lyn May porque no se le notaba panza. Foto: Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La vedette mexicana Lyn May causó controversia, una vez más, al revelar que su embarazo de gemelos "se acabó".



La famosa actriz mexicana aseguró que un susto y los momentos de tensión que vivió durante un vuelo de Mexicali a la Ciudad de México provocaron que su embarazo llegara a su fin.



"Yo creo que ya el embarazo se acabó porque con ese susto y este zangoloteo del avión, de verdad volvimos a nacer", declaró al referirse al aterrizaje de emergencia que vivió debido a unas fallas mecánicas en la aeronave.



Sobre los bebés, aseguró que “se espantaron yo creo y ya se acabó el embarazo”.



La vedette de 68 años anunció en agosto que estaba embarazada de su pareja Marcos y que ya tenía tres meses. En ese entonces dijo que estaban muy felices e ilusionados.

Only Fans

Lyn May abrirá su cuenta de Only Fans para ganar mucho dinero, aunque adelantó que no hará nada indebido.



"Ya la voy a abrir porque están ganando dinero y yo no. No Pornografía, desnuditos y cositas así, enseñando pero poquito y las nalgas sí", manifestó.



Hace unos días, la veracruzana invitó a sus seguidores a colocarse bótox para verse más bellos.