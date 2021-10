Desmienten que esposa de Vicente Fernández pidió desconectarlo

JALISCO, MÉXICO.- Los rumores sobre la decisión de Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, de desconectarlo por su condición actual de salud fueron desmentidos por Gustavo Adolfo Infante.



Fue en el programa Fórmula Espectacular de la periodista Flor Rubio donde se informó que una fuente cercana a la familia le confesó que los "doctores ya no esperan nada más por Don Vicente, porque dicen que ya no puede respirar. En lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos... de hecho, me contó (la fuente) que doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren".



Esta noticia se viralizó en las redes sociales, por lo que el comunicador Gustavo Adolfo Infante, a través de Facebook, dijo que se alarmó al escuchar la noticia sobre el "Charro de Huentitán".



"No lo van a hacer, yo sí me asuste, lo escuché en un medio serio, un programa de (Radio) Fórmula, no son los farsantes que luego andan por ahí. O creo que traían mala nota mis compañeros, escúchenlo bien, no hay nada para que al señor Vicente Fernández pretenda, quiera, desee, desconectarlo. Lo repito, no hay ninguna intención de desconectar al señor Vicente Fernández ni nada por el estilo”, afirmó.

Vea aquí: La canción que Vicente Fernández quiere para su entierro



Añadió: “Vicente Fernández está mejorando gracias a nuestro padre Jesús Cristo, ni Vicente junior, ni Alejandro, ni Cuquita, ni Gerardo, ni los nietos ni nadie está pensando en desconectarlo. El equipo de Flor Rubio trae mal la información”.

Dos meses hospitalizado

El famoso intérprete de "Mujeres divinas" está hospitalizado desde hace dos meses, luego de caerse en su habitación y lastimarse las cervicales.



Una vez interno, el cantante fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.



El último parte médico divulgado por la familia del artista indica que se mantiene en terapia intensiva y que su estado de salud es estable.



Sin embargo, su enfermedad requiere de programa de rehabilitación física especial que incluye terapias de la deglución, terapia física y pulmonar.



Además, se indicó que aún depende de apoyo respiratorio y que ha presentado inflamación en las vías respiratorias por el proceso ventilatorio prolongado.

Mire aquí: Mhoni Vidente predice la muerte de Vicente Fernández

Progresando

Por su parte, su nieta Camila Fernández informó que la salud de su abuelo está estable y va progresando.



“Lo que sé es que va mejor, eso sí. Me da mucha fe, me da felicidad saber que va mejorando día con día y es la esperanza que tenemos todos", declaró la joven al programa Ventaneando donde promocionó su nuevo sencillo "Mezcal".



La joven, además confesó que no ha podido visitar a su abuelo en el hospital debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del covid-19.



“No me ha tocado ahorita verlo, pero si quiero ir a visitarlo. No nos dejaban por la prensa y por el coronavirus, no dejaban a los nietos entrar y ahorita si quisiera yo ir a visitarlo, haría lo que sea yo para ir visitarlo, pero no sé si todavía podamos”, comentó.