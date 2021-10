Hondureños piden que la Selección no vuelva a fallarle a la afición

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-En la atmósfera se respira tensión y nerviosismo, pero la fe acompañada de urgencia empuja a una H que este jueves se mete de nuevo a su casa con la obligación de no volverle a fallar a su gente y de enderezar la ruta hacia Qatar.



“Hay que seguir creyendo en nuestra Selección”, pidió el timonel del barco, Fabián Coito, en la víspera del delicado duelo ante Costa Rica. A las 6:05 de la tarde y a la señal del guatemalteco Mario Escobar comenzará a rodar la ilusión de triunfo de un pueblo sediento de la primera victoria en la eliminatoria mundialista. Y es que hoy es ganar o ganar porque cualquier otro resultado dejará un sabor amargo y la cuesta al Mundial aún más empinada.

“Hay que prepararse para un partido muy duro, pero tenemos la imperiosa necesidad de tener un buen resultado. Hay que tener como objetivo principal escalar en la tabla, sin enloquecernos”, anticipó el entrenador Coito, quien es consciente de que solo el triunfo dejará contenta a la afición.



Tras los empates en Canadá (1-1) y El Salvador (0-0), el duro revés 1-4 ante Estados Unidos en el Olímpico laceró la confianza de la afición en el técnico y golpeó la ilusión de mirar a la Bicolor en su cuarta justa mundialista.

Confianza en los jugadores

“El puntaje que tenemos no es la realidad de lo que ha sido el juego, así que tampoco hay que armar un drama tan grande pensando en que todo estuvo mal. Esperamos que el rendimiento en los partidos anteriores se vea plasmado ahora en el resultado, que en definitiva es lo que nos llevará al Mundial”, expuso el uruguayo.



Después de haber dejado escapar ya tres puntos de su fortín y el estar en el sexto lugar de la octagonal con dos unidades, Honduras arriba presionada a tumbar a una Costa Rica de Luis Suárez que también llega al Olímpico en estado delicado.



“No me altera, sé de la responsabilidad del resultado, pero no me distorsiona ni me cambia en absoluto el convencimiento, la seguridad que tengo en los futbolistas, el trabajo y lo que podemos lograr.

Sigo creyendo totalmente en los jugadores que tengo”, alardeó ayer el estratega. Tocará derribar a la Tricolor de Keylor Navas, que tiene el mismo puntaje que la H y similares circunstancias: sin triunfo, habiendo dejado escapar puntos de local y con el entrenador como blanco de los cuestionamientos.



“El partido es sumamente parejo y allí ya hay una primera dificultad por esa paridad de nivel, por los puntos, por la necesidad de ganar y por lo que vamos a llevar al



campo. Se está dando la dificultad para obtener puntos de cualquiera de las selecciones y este partido no será la excepción”, advirtió el entrenador del combinado nacional antes de la última sesión de entrenamiento.

Regresan Alex y Elis

Ayer, la Selección pisó el césped del coloso sampedrano pasadas las 4:00 de la tarde, pero su entrenador no dio indicios sobre la alineación, aunque en el potencial 11 se dejan ver algunos nombres fijos como los de Buba López, Maynor, Najar, Deybi Flores y Bryan Moya.



“Alex López es un futbolista muy importante por su calidad, por su conocimiento del fútbol de Costa Rica y también por lo que influye en nuestro equipo porque tiene la confianza de sus compañeros y el cuerpo técnico”, apuntó Fabián al celebrar el regreso de su “10”, quien no estuvo en el último juego.



Igualmente la H se verá fortalecida por el regreso de Alberth Elis, quien no estuvo en la primera triple fecha FIFA debido a una lesión.

Tras su debut en el Burdeos de Francia y a falta de piezas como Quioto y Choco Lozano, Elis se levanta como la gran esperanza de gol junto a la Bestia Bryan Moya.



“Es un jugador que sus condiciones naturales las estimula y las fortalece con un gran carácter, una gran capacidad de rebeldía para revertir situaciones y de no entregarse nunca”, reconoció Coito de cara al combate eliminatorio número 24 antes los ticos.



Las 10 victorias del pasado y el hecho de no haber perdido nunca en San Pedro Sula ante los costarricenses refuerzan la esperanza de festejo...