Villa de San Antonio socializa y aprueba su plan de ordenamiento territorial   

COMAYAGUA, HONDURAS.- La Villa de San Antonio se convirtió en el segundo municipio del área de influencia del aeropuerto de Palmerola en aprobar un plan de ordenamiento territorial que garantizará un desarrollo organizado.



El primer municipio en tener un plan de ordenamiento fue Comayagua, el cual está en vigencia desde hace 15 años. El plan de la Villa de San Antonio fue aprobado recientemente por la corporación municipal y presentado a los sectores de la sociedad civil.



Los estudios fueron elaborados por los estudiantes de la Maestría en Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



“Estamos muy contentos de poder aprobar un plan de ordenamiento territorial que se tardó dos años y medio y que contempla desde aspectos ambientales, socioeconómicos, agrícolas y que viene a garantizar la inversión privada de las empresas que quieran venir a establecerse a nuestro hermoso municipio”, manifestó el alcalde Néstor Mendoza.



El plan divide al municipio en 15 zonas de uso: suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, zona urbana en expansión, zona urbana de uso especial, zona de asentamiento rural y agricultura extensiva, agricultura intensiva tecnificada.



Además, las zonas de protección forestal bajo manejo y de protección y restauración forestal, protección hidrológica, áreas protegidas naturales, protegidas arqueológicas, zona arqueológica de amortiguamiento, microcuenca declarada y la Zona Especial del Aeropuerto de Palmerola.



En el caso de las zonas especiales, no se permitirá la construcción de edificios para no afectar el área de aproximación a la terminal aérea.



La vicealcaldesa Olga Perdomo, dijo que con el plan pretenden proteger y conservar alrededor del 70% del área forestal que cubre el municipio y seguir siendo uno de los pulmones naturales del departamento central del país.