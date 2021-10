'Corrupción y fracaso': Yani Rosenthal arremete contra Xiomara Castro y "Tito" Asfura

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yani Rosenthal, el aspirante a la presidencia por el Partido Liberal de Honduras (PLH) decidió abordar las propuestas de sus contrincantes como estrategia de su campaña política y así tratar de convencer a los hondureños de brindarle su voto en las próximas elecciones generales el 28 de noviembre.

Rosenthal comenzó su campaña política referiéndose a los planes de Xiomara Castro, presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), y aseguró que "Xiomara Castro te propone un modelo de país que ya fracasó, mira a Venezuela, Nicaragua y Cuba" enfatizó.

Por otro lado, sostuvo que con Nasry Asfura, candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), la corrupción e indiferencia seguiría predominando en el país. "No hay manera de que gane", apuntó.

Las declaraciones del presidenciable liberal ya circulan por varios canales televisivos y redes sociales, donde se ha generado polémica entre los usuarios que simpatizan con los diversos partidos políticos.

Mientras tanto, los aspirantes aludidos no han reaccionado a sus declaraciones, pero hace algunas horas "Papi a la orden" manifestó que "Por aquí me entra y por aquí me sale cualquier denigración, insulto, maltrato que me diga".

Por su parte, Xiomara Castro anunció que se retirará durante una semana de sus actividades políticas debido a una incapacidad médica, pues su oftalmólogo le dio un diagnóstico de "desprendimiento de vitreo posterior", sin dar más detalles de su estado de su salud.

LEA: Nasry 'Tito' Asfura niega inversiones ilegales en Panamá

El cambio que exigimos los hondureños se dará sacando a los que están en el poder y entregando el futuro a un líder como #YaniRosenthal, que tiene propuestas, que sebe qué hacer y cómo lograr que Honduras sea próspera y con oportunidades para todos.#YaniPresidente pic.twitter.com/7owmobp2kV — Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) October 6, 2021

Así quedaron posicionados los candidatos

-Posición 1: Partido Anticorrupción (Pac) Julio López Casaca

-Posición 2: Frente Amplio (Kelin Pérez Gómez)

-Posición 3: Nueva Ruta (Esdras Amado López)

-Posición 4: Alianza Patriótica de Honduras (Romeo Vásquez Velásquez)

-Posición 5: Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza MIDE (Santos Orellana)

-Posición 6: Va Movimiento Solidario (Vamos) José Coto García

-Posición 7: Libertad y Refundación -Libre- (Xiomara Castro)

-Posición 8: Salvador de Honduras (Salvador Nasralla)

-Posición 9: Partido Liberación Democrática

-Posición 10: Unificación Democrática UD

-Posición 11: Partido Demócrata Cristiano

-Posición 12: Todos Somos Honduras (TSH) Marlon Escoto

-Posición 13: Honduras Humana

-Posición 14: Partido Liberal

-Posición 15: Partido Nacional (PN) Nasry Asfura

-Posición 16: PINU (que es representado por Salvador Nasralla también)

+: Así queda la papeleta electoral de los candidatos a la alcaldía del Distrito Central