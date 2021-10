Nasry "Tito" Asfura niega inversiones ilegales en Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aspirante a la presidencial, Nasry "Tito" Asfura, aclaró que su inversión en Panamá se hizo en el 2007 cuando no manejaba fondos públicos.



“Fue una compra de un terreno aquí en Honduras, se pagaron los impuestos aquí en Honduras. Busqué en Panamá mejores fuentes de financiamiento, intereses más bajos a largo plazo, no se pudo dar. Nada tiene que ver con evasión de impuestos”, aseguró.

El presidenciable nacionalista enfatizó que "yo salí de esa empresa, pero es una relación comercial. Yo en ningún momento en el año 2007, hace 14 años, era funcionario público manejando fondos del Estado, yo era regidor”.



En tal sentido "Papi a la Orden", declaró que “yo no quiero que me le den un tinte, revisemos, seamos conscientes, no hay ninguna forma de que pueda yo apenarme o que yo haya invertido mal algún fondo del Estado”.



Calificó esta situación como un tema político debido a que se ha intensificado la campaña, lo que hace que sus detractores inventen este tipo de temas, que fue hecho en legal y debida forma desde el 2007 cuando apenas era un empresario y no político, como pretenden hacerlo ver.

“No tengo nada de qué apenarme, hoy los miro a ustedes a los ojos, así les mantengo la vista, así ha sido mi vida, no es nada ilegal tener empresas, producir y generar trabajo”, señaló.



Finalizó refiriéndose a este tema: “Se lo digo al pueblo hondureño de frente: Mi trabajo y mi sudor de 45 años hablan por sí solos y no tengo nada qué esconder”.



El nombre de Asfura fue mencionado en una investigación elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que está basada en la filtración de 11,9 millones de documentos de más de una decena de despachos de varios países y que implica a 330 políticos y personalidades de 91 países y jurisdicciones.