Dos horas bastan para contagiarse de coronavirus en espacios abiertos  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para los hondureños que viajarán durante el Feriado Morazánico será difícil no exponerse al covid-19, ya que el virus -que es de transmisión aérea- puede ser más contagioso en lugares cerrados y sin suficiente distanciamiento.



Las playas, balnearios, restaurantes, parques, centros comerciales, hoteles y moteles, serán algunos de los sitios más frecuentados durante esta semana.



A esto se suma el transporte público interurbano, ya que si alguna persona contagiada viaja en autobús por más de dos horas (sin ventilación y con más de 30 pasajeros a bordo), la probabilidad de que otras se infecten es alta.



Lo mismo ocurre con otros espacios donde la concentración de pobladores puede provocar contagios masivos en apenas dos horas, según el calculador de riesgo creado por la Secretaría de Salud de Quito, Ecuador.



Riesgo Cada lugar tiene un nivel de riesgo de contagio, todo depende de si el espacio es abierto o cerrado, el distanciamiento social y el tiempo de permanencia.



También hay otros criterios a considerar, como la cantidad de personas y si quienes están alrededor hablan, gritan o guardan silencio.





Tomando en cuenta estas variables, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó varios escenarios de contagio y cómo aumenta el riesgo de infectarse si hay más personas.



Uno de los casos, suponiendo que los turistas visiten un espacio abierto donde hay más de 100 personas (concentración alta), y permanezcan por más de dos horas (gritando o cantando), el riesgo de contagio es medio-alto. Supongamos que se trata de una playa, balneario o un parque, donde 40 de esas 100 personas están gritando, sin mascarilla e irrespetando el distanciamiento, bueno, en situaciones así es cuando el covid-19 tiene mayor probabilidad de transmisibilidad.



Si hacemos este ejercicio con las mismas variables, pero en lugar de cantar o gritar los turistas solo hablan, el nivel de riesgo es el mismo, incluso, se mantiene hasta en lugares abiertos donde hay más de 50 personas en silencio.



Para categorizar cada caso, este rotativo tomó en cuenta la concentración de personas: de una a nueve se trata de concentración baja, de 10 a 49, media; y de 50 en adelante, alta (estándar puesto por el Sistema de Gestión de Riesgos para referirse a aglomeraciones).



En todos los casos hay riesgo de contagio, según el calculador de riesgo utilizado en el análisis. Contagios en lugares cerrados: “El nivel es más alto cuando se realizan actividades en un espacio cerrado, como salones de belleza, ir a la barbería, comer en un restaurante, viajar en avión, ir al cine y discotecas”, advirtió el epidemiólogo Manuel Sierra.



Supongamos que dentro de un restaurante, que apenas tiene tres o cuatro ventanas semiabiertas, están 50 personas cenando, el distanciamiento no alcanza los dos metros sugeridos por Sinager y la mayoría de ellas están hablando mientras comen, el riesgo de contagio puede variar de alto a medio-alto, todo depende del tiempo de estadía, de acuerdo con el calculador de riesgo.



En el primer caso, la exposición es mayor porque los turistas estarían más de dos horas en el local -donde el virus circula vía aérea-, mientras que en el segundo el nivel de alerta disminuye si solo se quedan una hora.



Lo mismo ocurre en un hotel o motel, donde existe poca ventilación y el espacio es reducido. “Desde el momento en que es un espacio cerrado no importan las personas, las probabilidades cambian”, afirmó el epidemiólogo Manuel Sierra.



Ahora bien, analicemos qué pasa cuando hay aglomeraciones en buses interurbanos (donde las personas viajan de una hasta cinco horas).



Pongamos de ejemplo un bus que circula de Tegucigalpa a Choluteca, con capacidad para 50 o 60 pasajeros: el tiempo de viaje es de dos horas con 30 minutos, pero en autobús puede tardar de tres a cuatro horas. Si tomamos como referencia las tres horas -suponiendo que no se respeta ninguna medida de bioseguridad- el contagio es alto y solo puede bajar a medio-alto si todas las 50 o 60 personas van en completo silencio.



Aún si el viaje fuera de una hora, la probabilidad de contagiarse seguiría siendo medio-alto y podría bajar a medio si absolutamente nadie habla durante el largo trayecto a la sultana del sur.



Medidas Cuando Sinager dio luz verde para disfrutar del Feriado Morazánico sugirió a la población respetar las medidas de bioseguridad, algo difícil cuando se espera la movilización de entre un millón y un millón y medio de hondureños.



En buses, playas, balnearios, parques y hasta en los hoteles (que se encuentran llenos, según corroboró EL HERALDO), las aglomeraciones pueden significar contagiarse de covid y dependerá de cada persona evitar que eso pase.



“Ese tema es bien complicado porque tenemos a 22 mil personas desplazadas en todo el país entre las diferentes instituciones, pero es imposible que andemos detrás de un millón de hondureños para que utilicen la mascarilla”, argumentó el viceministro de Turismo, Selvin Barralaga.



El funcionario comentó que en la playa intentarán señalizar “burbujas familiares”, donde pequeños grupos puedan estar tranquilos en su espacio. Sobre los vendedores ambulantes, aseguró que el personal estará atento a que anden mascarilla.



Aunque se trata de un “tema de conciencia”, como él mismo lo llamó, médicos avizoran un repunte de contagios, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores después de celebrar fechas festivas.