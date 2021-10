Con normalidad trabajarán en triajes, mercados y transporte en la capital   

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- La capital poco a poco comienza a dejar a un lado su ajetreado ritmo, mientras que en las terminales y salidas de la ciudad se observa la afluencia de vacacionistas.



A partir de las 12:00 del mediodía de hoy, el sector privado inicia el Feriado Morazánico y varios establecimientos comerciales anunciaron una pausa en sus actividades.



No obstante, algunos sectores estarán operando de manera normal como los triajes, restaurantes, mercados y transporte público.



Salud Los centros de atención médica como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Hospital de Especialidades San Felipe y Hospital Escuela brindaron atención normal hasta el miércoles.



A partir de este miércoles estos centros asistenciales están brindando atención solo en el área de covid-19, emergencias y maternidad. Por otro lado, los triajes capitalinos estarán funcionando de manera normal, las 24 horas del día.



“En los triajes estaremos atendiendo 24/7, por los momentos la afluencia de pacientes ha disminuido, la vacuna ha sido de gran ayuda, y la sala de estabilización no está llena”, comentó a EL HERALDO, Dany Ramos, encargado del triaje de la Mayangle.



Comercio Los restaurantes, supermercados y mercados capitalinos como la Feria del Agricultor y otros estarán abiertos durante esta semana.



“Estará abierto toda la semana, esperando a los clientes porque las ventas en esto días han estado feas”, mencionó Suyapa Hernández, presidenta mercado Perisur.



La Feria del Agricultor, cerca del Estadio, trabajará el viernes de 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y el sábado de 5:00 AM hasta las 6:00 PM.



Transporte Pese a que la ciudad comienza a quedar sola, el transporte urbano trabajará durante este feriado.



“Aunque la afluencia de pasajeros ha disminuido, el transporte seguirá operando en la capital, pero con menos buses”, informó Jorge Lanza, dirigente de transporte.