¿Cuáles son los cuatro ejes que contempla el plan de reconstrucción de Guanaja?  

GUANAJA, HONDURAS.- La Fuerza de Tarea del gobierno para reconstruir Guanaja, Islas de la Bahía, estableció cuatro ejes de trabajo a corto y largo plazo para reconstruir el 53% del cayo que resultó afectado por un voraz incendio.



En reunión, los integrantes del equipo afirmaron que ya tienen varias propuestas de proyectos habitacionales, pero la prioridad es la limpieza y la ayuda humanitaria.



El plan establece, en primera instancia, la evaluación de daños, que según el último reporte facilitado por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) se trata de 226 casas dañadas -90 de ellas destruidas- y unas 4,000 personas afectadas.



Aquí es donde entra en acción la segunda etapa: identificación y mapeo de beneficiarios. De acuerdo con las autoridades, ya crearon 300 empleos entre las personas afectadas, quienes ayudan con los trabajos de limpieza.



Siguiendo la línea de prioridad, el martes atracó el buque Gracias a Dios con más de 130 toneladas de alimentos, ropa, zapatos y productos de primera necesidad para los isleños, y se espera que en los próximos días inicie la colaboración internacional.



Las autoridades proyectan que las personas afectadas necesitarán ayuda por lo menos tres o cuatro meses.



En la tercera fase ya se habla del análisis de reconstrucción. Aquí es donde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) juega un papel preponderante.



“Debemos de tener claridad de cuánto espacio se dispone para poder trabajar en dos lugares específicos: la parte del incendio como tal para poder hacer torres y poder hacer una planta de esparcimiento y, además, área deportiva”, mencionó el rector Francisco Herrera.



El académico afirmó que el alcalde ya consiguió 86 hectáreas para hacer una lotificación. La UNAH sugiere un diseño habitacional seguro, para que no se repitiera otro incidente de este tipo.



El presidente Juan Orlando Hernández, quien visitó ayer la zona cero, afirmó que todavía se desconoce cuánto costaría la reconstrucción del cayo, pero aseguró que esperan la confirmación de la UNAH y otros ingenieros y arquitectos que planifican las obras.



Llevar a cabo estos proyectos sería la cuarta y última etapa. “No saldremos de Guanaja hasta que la reconstrucción haya concluido”, aseguró.



Limpieza Todavía no hay agua potable, pero el sistema de electricidad ya fue restablecido en gran parte del cayo.



Los trabajos de limpieza continúan, pero 15 días no serán suficientes para dejar limpio el lugar, “se necesita de un mes a 45 días”, advirtió Óscar Triminio, portavoz del Cuerpo de Bomberos.



“Hay que hacer una evaluación de estructura de los edificios donde se detuvo el incendio porque son expuestos a temperaturas de 5,000 o 6,000 grados, entonces se tienen que demoler y para eso se ocupa maquinaria pesada”, mencionó.



De acuerdo con el diputado Dino Silvestri, ya se hacen contactos para llevar la maquinaria pesada que servirá para destruir las estructuras en pie pero que resultaron dañadas por las llamas