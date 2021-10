Luis Miguel y Alejandra Guzmán se suman a los famosos salpicados en los "Pandora Papers"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de haberse filtrado un sinfín de documentos de la investigación periodística bautizada como "Pandora Papers", son varios los políticos, futbolistas y artistas famosos que han acaparado titulares tras supuestamente gozar de paraísos fiscales.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que cantantes de la talla de Shakira, Miguel Bosé, Luis Miguel y Alejandra Guzmán estarían en la lista elaborada a lo largo de dos años por más de 600 periodistas, localizados en 117 países alrededor del mundo.

VEA: Shakira reacciona tras aparecer en los "Pandora Papers" por supuesta evasión fiscal

Según se conoció, los profesionales revisaron más de 11 millones de archivos pertenecientes a 14 despachos de abogados, como parte de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La información reveló que estos bufetes se especializaban en crear sociedades offshore en paraísos fiscales, de acuerdo con lo publicado por el diario español El País. Este tipo de compañías en el extranjero son legales si el propietario los declara en el país donde reside, situación que no ocurrió en el caso de los implicados.

En los "Pandora Papers" se dieron a conocer nuevos detalles sobre los yates de Luis Miguel y algunas de las demandas que enfrentó el artista mexicano. El ICIJ y Univision Investiga, indicó que desde el 2013 el cantante posee 50,000 acciones de Skyfall Marine LTD, una firma constituida en el 2004 por Trident Trust con su hermano Alejandro Gallego Basteri.

Dicha empresa registró como activo un yate de lujo de nombre Sky, de 84 pies y marca Azimut Flybridge Motor Yatch. Luis Miguel presentó dos cartas de recomendación.

En tanto, la compañía RZO LC aseguró que el artista "ha sido siempre honesto y confiable durante los 10 años como cliente"; mientras que, el banco HSBC indicó que el intérprete tenía una cuenta de seis dígitos.

+En fotos: Estrellas del fútbol y famosos cantantes involucrados en el caso "Pandora Papers"

No obstante, en el 2018, Skyfall Marine recibió una multa de $6,595 dólares luego de retrasarse en los pagos de trámites en las Islas Vírgenes Británicas. Luis Miguel y su empresa Lion Productions Inc. también enfrentaron demandas por la firma En Vivo Enterprises, mismas que terminaron en desestimiento.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Luis Miguel (@lmxlm)







Evasión

Por su parte, Alejandra Guzmán también ha sido señalada de utilizar empresas offshore. Y es que, la intérprete de 'Flor de Papel' es dueña de la empresa Frida Enterprises Corp., constituida en las Islas Vírgenes Británicas por el despacho Alcogal en 1999.

Sin embargo, no se ha evidenciado el objetivo de esta compañía. En otro documento, su madre, la actriz Silvia Pinal aparece como su representante legal.

ADEMÁS: "Mi héroe": El hermoso gesto de Orlando Bloom con Katy Perry que dejó a todos enamorados

Para 2018, Guzmán abrió otra empresa con el mismo nombre, Frida Interprises Inc., en Florida. La misma fue usada para comprar un penthouse en el condominio Aria on The Bay, donde existen propiedades valoradas en más de 10 millones de dólares.

De momento, ni Luis Miguel ni Alejandra Guzmán se han pronunciado al respecto.





View this post on Instagram Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)







LEA TAMBIÉN: Vida de lujos: ¿A cuánto asciende la fortuna de Belinda?