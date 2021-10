Keylor Navas advierte a Honduras: “vamos a darlo todo por ganar”  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A menos de 48 horas para que Honduras y Costa Rica se enfrenten en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Keylor Navas, estrella de los ticos, advirtió que vienen por el triunfo.



La selección visitante arribaría mañana miércoles a suelo catracho para enfrentar el compromiso. Ambos elencos iniciaron mal la eliminatoria y están urgidos de puntos por lo que esto sería un condimento para ver un espectáculo deportivo.



VEA: Costa Rica, México y Jamaica son los próximos rivales de Honduras en la eliminatoria



Por su parte, el compañero de Neymar, Mbappé y Messi en el PSG, se refirió al compromiso del jueves ante el cuadro catracho, por lo que fue franco y aceptó que necesitan mejorar.



"Son partidos muy importantes y todos sabemos que si queremos ir al Mundial tenemos que sacar resultados positivos. Hay que salir a darlo todo, no nos podemos guardar nada. Son momentos donde tienen que salir los grandes jugadores y eso es lo que esperamos", dijo la ex estrella de Real Madrid.



ADEMÁS: Fenafuth informa que no convocarán a otro legionario en lugar de Romell Quioto



"Como dije antes, como futbolistas queremos estar en el Mundial y vamos a darlo todo por ganar estos partidos y todos los que vengan. Al final es un sueño estar en otro mundial y vamos a intentar cumplirlo", concluyó.



El 7 de octubre la Bicolor recibe a Costa Rica, quien también pasa por un mal momento y sólo suma dos puntos.



DE INTERÉS: Sin Quioto, Fabián Coito diagrama su 11 titular en Honduras para enfrentar a Costa Rica