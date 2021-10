Fenafuth informa que no convocarán a otro legionario en lugar de Romell Quioto

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Federación de Fútbol de Honduras ha informado, a través de su presidente Jorge Salomón, que de momento no se llamará a otro jugador para reemplazar a Romell Quioto quien ha causado baja por lesión en la Selección Nacional.



De momento Fabián Coito ha decidido trabajar con los 26 futbolistas que llamó para esta triple fecha eliminatoria de octubre donde se medirán a Costa Rica, México y Jamaica.

"El cuerpo médico de la Selección Nacional se puso en contacto con el equipo de Quioto para que inicie el proceso de recuperación de Romell. No es grave, pero lo imposibilita estos tres partidos, es una recuperación de 21 días", comentó Jorge Salomón, presidente de Fenafuth.



Luego agregó: "En este momento no hay planificación de convocar a nadie por parte del cuerpo técnico, según lo que tenemos informado, hay 26 jugadores y esperamos que todo nos salga bien", sentenció Salomón.



En la conferencia también intervino el secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, quien explicó que ni Rubilio Castillo ni Bryan Róchez, los delanteros que se pedían para suplir al "Romántico" pueden llegar: "Jugadores en el extranjero no se pueden convocar para esta fecha, sino hasta noviembre", afirmó Mejía.

