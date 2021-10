Realizan operativos para verificar calidad de los combustibles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las estaciones de servicio de combustible de la capital fueron el blanco de inspecciones.



Los operativos fueron realizados por la Dirección de Protección al Consumidor en la salida al norte de la ciudad.



Esta actividad se realiza para garantizar el contenido neto de las bombas de combustible. También verificaron que la calidad de los combustibles diésel, regular y súper sea la establecida según los estándares.



Mario Castejón, director de Protección al Consumidor, detalló que entre los hallazgos en los centros de servicio se encontró una bomba de combustible regular dispensando menos cantidad de la correspondiente por el pago del servicio.



Ante ello se procedió a inhabilitar la bomba y se brindará un tiempo a la empresa para que puedan calibrar el sistema y de esta manera garantizar que se brinda el suministro correcto.



Además, que se levantará un acta que se enviará al departamento legal de esta entidad. Con ello se pretende identificar si la empresa es reincidente en este tipo de irregularidades. En ese caso, las autoridades sancionarán al establecimiento. Castejón explicó que los operativos se realizan a nivel nacional, sobre todo en la capital y San Pedro Sula.

Operativos en terminales

Las inspecciones también se extendieron a las terminales de buses interurbanas, sobre todo en Comayagüela, con el fin de constatar que se respete el descuento a los pasajeros de la tercera edad.



Y es que una de las faltas más recurrentes es que no se brindan los descuentos a los adultos mayores ni a las personas con discapacidad.



Estos descuentos se deben aplicar siempre y no solo durante la Semana Morazánica. Castejón afirmó que hasta el momento los propietarios de los negocios se han mostrado anuentes a las inspecciones.



Al igual que no se reportan aumentos ilegales al pasaje. Los operativos seguirán hoy y mañana