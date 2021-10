Estación de Comayagua provee cerdos de alta genética a locales y extranjeros  

COMAYAGUA, HONDURAS.- A pesar del poco apoyo económico que recibe del gobierno, el Centro de Genética Porcina de la aldea de Playitas, Comayagua, sigue siendo uno de los principales proveedores de cerdos de alta genética para productores y consumidores nacionales y extranjeros.



La estación es parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta). Actualmente la estación porcina comercializa al mes entre 200 y 250 cerdos para pie de cría y de engorde a productores nacionales y de otros países como El Salvador y Guatemala.



En el caso de los pie de cría de dos meses que son destinado para producción tiene un precio de cuatro mil lempiras cada uno y luego mil lempiras por cada mes de vida.



Los verracos de dos meses tienen un costo de cinco mil y luego mil lempiras por cada mes de vida.



Mientras que un lechón para engorde de 15 kilogramos tiene un costo de 1,900 lempiras.



“El objetivo de la estación es ofrecer cerdo de pie de cría para producción de alta calidad para el país y trascender las fronteras, los que no reúnen los requisitos establecidos los dejamos para engorde”, explicó Miguel Rivas, técnico del centro porcino.



En este centro de investigación se produce cerdo de las razas Landrace, Yorshire y Duroc, traídos de los Estados Unidos en 2019.



El entrevistado dijo que el proceso de selección del pie de cría es tan estricto que de cada camada solo el 30 o 40% logran calificar y el resto queda para engorde.



Actualmente las medidas de bioseguridad y sanitarias son más estrictas para evitar que ingrese algún virus, bacteria o algún otro patógeno.



“Para evitar contagios, ahora hacemos la entrega de cerdos programadas y no permitimos que las personas entren caminando o con vehículos, sino que le sacamos el pie de cría según las características que pidió y se lo lleva”, declaró el entrevistado.



En tanto, Roberto Moreno, director del proyecto porcino de Playitas, expresó que la cría de cerdos es una de las alternativas de producción para reducir las importaciones de carne.



“Tenemos que reforzar con nuevas tecnologías y nuevas razas para fortalecer la porcicultura ya que Honduras importa casi 18 millones de libras de carne y la demanda es fuerte y aún no podemos suplir esa demanda, por eso necesitamos ayudar a nuestros productos con estas tecnologías y nuevas razas”, apuntó Moreno.