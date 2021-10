Por estar “bajo revisión y análisis” CNE no firma contrato con MSA   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a la aprobación por mayoría de votos, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, hasta anoche no firmaba el contrato con la empresa argentina MSA porque “lo tengo bajo revisión y análisis”.



Reconoció que fue aprobado por mayoría de votos por el Pleno -con el suyo en contra-, pero antes de firmarlo requiere que la empresa le mande la respuesta a algunas observaciones que hizo.



“Se aprobó el contrato, ya fue remitido a mi despacho, (pero) tengo algunas observaciones”, dijo el funcionario.



“Está aprobado, es una decisión colegiada del CNE; sin embargo, hay varias observaciones como el tema garantía, el tema experiencia, yo estoy en análisis, para firmar el contrato”, dijo Aguirre, quien representa al Partido Nacional en el ente electoral.



Aún hay tiempo para firmarlo porque el primer simulacro para el escrutinio general y divulgación de los resultados está previsto para finales de octubre.



Aguirre afirmó que no son ciertas las versiones según las cuales fue la empresa la que en un principio no quería firmar y más bien exigía una indemnización por el deterioro de su imagen al poner en duda su capacidad y transparencia.



EL HERALDO tuvo acceso al voto razonado de Aguirre. “La póliza de seguro de caución en garantía de adjudicación ofrecida como garantía no cumple el formato exigido en los pliegos de condiciones que indica el artículo 244 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado”, alegó.



Dijo que el escrito de MSA “tampoco tiene la cláusula obligatoria que la garantía se hará efectiva a simple requerimiento del CNE”.



“Al revisar la documentación presentada por la empresa Grupo MSA, observé que lo que ellos buscaron en Honduras fueron compañías aseguradoras y no bancos”, aseguró Aguirre