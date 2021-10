Porfirio Lobo Sosa recibe el alta médica tras ser hospitalizado a causa de la covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una semana de haber sido hospitalizado a causa de la covid-19, este lunes el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió el alta médica al pasar difíciles días en una clínica privada de la capital.

"Sí, mi padre salió positivo de covid-19, pero ya está bajo cuidados médicos", informó para entonces su hijo, el diputado por Olancho, Jorge Lobo.

No obstante, durante su internamiento, 'Pepe' se mantuvo en constante comunicación con sus parientes, seres queridos y conocidos, pues a través de su cuenta de Twitter agradeció por todas las muestras de solidaridad respecto a su delicada situación.

"Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la enorme cantidad de muestras de solidaridad que me han manifestado, con la fe en Dios y sus deseos me siento fortalecido. Gracias, gracias por todo lo que he recibido, siempre estarán en mi corazón", escribió este sábado el exmandatario hondureño.



Sin embargo, mientras trataba de librar la lucha contra el mortal virus, una nueva ola de señalamientos salieron a luz, implicándolo a él, a su esposa, la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y a su hijo Jorge Lobo, en delitos por supuesta evasión fiscal en una investigación denominada "Pandora Papers".

La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo decenas de políticos, empresarios y famosos usaron paraísos fiscales para sacar ventajas a través de sociedades offshore.

