Giancarlo González renuncia a la selección de Costa Rica; no estará ante Honduras

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Giancarlo González anunció este lunes su renuncia de la selección de Costa Rica, por lo que no estará en la segunda fase de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de Catar.



En consecuencia, "El Pipo" no jugará ante Honduras, El Salvador y los Estados Unidos, partidos programados para la segunda fase de la eliminatoria.

De acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol, González se comunicó con el técnico Luis Fernando Suárez para informarle sobre su decisión.



Según se informó, la decisión y deseo de dar un paso al lado, sería para ceder más oportunidades a los jóvenes futbolistas que vienen en proyección.



Hace una semana, el centro delantero costarricense Manfred Ugalde, también determinó dejar el proceso del equipo nacional mientras Suárez esté como técnico.



“El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a La Selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico”, explicó Ugalde en sus redes sociales.



Detalló que "quedar en las gradas para el partido contra Jamaica me dolió, pero es algo que está dentro de las posibilidades. Esto es fútbol y es algo que puede pasar. Lo que sí me sorprendió fueron las razones que el señor técnico de la Selección dio públicamente".



La Selección de Honduras enfrenta a su similar Tico este jueves 7 de octubre en su cuarto partido de la eliminatoria rumbo al Mundial de Fútbol.