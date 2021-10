Facebook tras caída mundial: 'Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras los reportes la mañana de este lunes de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, los creadores de las apps decidieron tranquilizar a los internautas a través de su cuenta oficial de Twitter, donde salieron a flote reclamos, quejas y hasta memes por las fallas.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente", se puede leer en la cuenta oficial de Facebook y WhatsApp en Twitter.

"Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tengan problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!", escribió por su lado Instagram.

En tan solo unos minutos, las publicaciones generaron miles de reacciones y comentarios de internautas que esperaban una explicación por lo ocurrido. "Empecé a dudar de mi conexión a Internet", "¡Estabilice sus aplicaciones! Estás perjudicando nuestros resultados con tu mala tecnología", "Creí que era mi celular", decían algunos de los comentarios, a lo que la app reiteró: "No eres tú, somos nosotros. Trabajando en una solución lo antes posible"

Las fallas en Honduras surgieron alrededor de las 9:50 de la mañana de este lunes, mientras algunos pensaban que se trataba de un problema con su celular, otros reiniciaban su router para desestimar problemas de internet. También hubo quien ingresó datos a su móvil para ver si así funcionaba.

Ante la falta de las principales apps de mensajería instantánea y entretenimiento, usuarios crearon divertidos memes que circularon por Twitter rápidamente, donde el nombre de las tres aplicaciones se volvió trending toping.

También la plataforma de TikTok presentó caída en varios países del mundo.

De modo que muchos internautas migraron hacia Telegram y Twitter para seguir conectados a las tendencias virtuales.

