Selena Gómez regresa a la música en colaboración junto a Coldplay

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante Selena Gómez marca con paso firme su regreso a la música, pero esta vez con una colaboración que realizará en Music Of The Spheresk, el próximo disco de Coldplay.

Según información en The Sun, la banda británica está interesada en captar la atención de los sectores juveniles, por lo que decidieron proponerle a la ex estrella de Disney ser parte de la escena discográfica que saldrá el próximo 15 de octubre.

Una fuente cercana al grupo indicó que la cantante estará en la balada pop “Let Somebody Go”. “Chris siempre fue un gran admirador de Selena y es un sueño hecho realidad que finalmente esté cantando en un disco de Coldplay. Escribió una hermosa canción para ella que grabaron juntos en abril. Ya tienen planes para una presentación en vivo especial alrededor del lanzamiento del álbum de la banda”.

“Ella es muy popular entre los jóvenes, por lo que el grupo espera que colaboraciones como esta ayuden a mantener a la próxima generación de fans del grupo”, completó la fuente al medio inglés.

Regreso a la música

Selena Gómez sigue cautivando en el rubro musical, aunque en reiteradas ocasiones ha expresado que piensa en retirarse al no recibir el apoyo deseado. Su último álbum llamado 'Revelación' soprendió a sus fanáticos no solo por el idioma español sino por su estilo.

Según explicó la autora de Who Says, siente que su música no es reconocida y que por mucho que se esfuerce en sus producciones no es valorada por las personas para quienes escribe. Lo anterior tiene relación con su disco "Rare", el cual no tuvo la repercusión que la artista esperaba.

Selena ha estrenado en total 4 álbumes como solista: Stars Dance (2013), Revival (2015), For You (2014) y Rare (2020). Antes de comenzar su carrera en solitario fue parte del grupo Selena Gomez & the Scene (2009 a 2011) como cantante principal. De este tiempo surgieron clásicos de la cultura Pop como Naturally, Love You Like A Love Song Baby, Round & Round y A year Without Rain.

