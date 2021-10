La burbuja familiar y la vacunación anticovid son claves para evitar más contagios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El turismo local será la apuesta de algunos capitalinos para este Feriado Morazánico. Y aunque las playas -lugares donde se prevé que habrá mayor aglomeración de personas- se excluyan de su lista, no significa que los destinos de la capital y sus alrededores no representen una amenaza de contagio de covid-19.



En ese sentido, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) solicitan a la población no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad ya establecidas, contrario a ello, sugieren extremarlas para evitar la propagación del virus.

“Si van a salir en este feriado, no importa el lugar, es muy importante no romper nuestra burbuja familiar, es decir, no relacionarse con personas ajenas a los que nos acompañan”, dijo a EL HERALDO, José Lara, epidemiólogo de Sinager.



El experto recordó que aunque hay vacunas, ya se han reportado casos de hondureños fallecidos a causa del mortal virus que tenían su esquema de inoculación completo.



Según cifras de la Región Metropolitana de Salud (RMS), en la capital se registran más de 96 mil casos positivos de covid-19.



No obstante, aseguran que la inmunización avanza en tiempo y forma, pues a la fecha se han aplicado más de un millón de dosis, cifra que a diario aumenta, aseguró Harry Book, jefe de esa unidad de salud.

Medidas

Usar mascarilla y gel, lavarse constantemente las manos y respetar el distanciamiento social son las medidas prioritarias a seguir durante el feriado.



En la capital, los balnearios, parques, hoteles y restaurantes se perfilan como posibles destinos de los vacacionistas.



Ante ello, Roberto Oseguera, representante de la Asociación de Pequeños Hoteles, aseguró que como rubro harán respetar las medidas al tiempo que recordó que “el sector turismo es el que mejor se ha preparado pese a que también ha sido el más golpeado”.

A esa opinión se suma la Asociación Gastronómica de Honduras, a través de su vicepresidente Napoléon Murillo, quien destacó que el feriado oxigenará al rubro.



Aunque aún no hay proyecciones en cifras, el doctor Harry Book estimó que con la Semana Morazánica se provocará un leve repunte y si a eso se le suma el período de elecciones, “en diciembre tendremos complicaciones severas”, aseguró.

Libre circulación

César Chirinos, integrante de la Mesa Multisectorial, explicó que se aprobó la circulación sin restricción en la capital y el resto del país y con ello se busca incentivar a las personas a que se vacunen.



Lo anterior se traduce a que la población no tendrá problemas con las autoridades si están fuera de casa luego de las 10:00 p.m., tal y como lo establece el PCM 104-2021, siempre y cuando porten su carnet de vacunación en el que se muestre que ya han iniciado su proceso de vacunación anticovid.

La medida fue una respuesta ante la petición que la Cámara Nacional de Turismo hizo a Sinager, según indicó su presidente Epaminondas Marinakys.



Pese a que Sinager accedió a la petición del sector turismo, en un comunicado que emitieron el fin de semana pasado, aclararon que se mantiene la prohibición de que se habiliten los bares, discotecas, conciertos y ferias patronales.



Los expertos de Salud recuerdan que si es posible quedarse en casa lo haga, pero que si decide salir, procure vacunarse, con el fin de evitar más contagios y casos graves de covid-19.

