Expresidente Lobo y “Mi Rosa” aparecen con cuentas en paraísos fiscales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa, su esposa, la ex primera Dama, Rosa Elena de Lobo y el ex administrador de Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato, aparecen en un listado de personas que operaron cuentas en paraísos fiscales.



Los nombres de estos hondureños aparecen en los llamados “Los Papeles de Pandora”, una investigación internacional tras filtrarse miles de documentos de una firma de Panamá, un país conocido por ser paraíso fiscal.

Las revelaciones son parte de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) .



Una fuente anónima compartió con ICIJ 2,94 terabytes de registros financieros confidenciales, en lotes separados a lo largo de varios meses, que suman más de 11,9 millones de documentos, de 14 empresas proveedoras de servicios offshore que crean y administran sociedades de papel y fideicomisos en paraísos fiscales alrededor del mundo.



Bautizados como los Pandora Papers, estos documentos que datan entre 1996 y 2020, y están en inglés, español, chino, griego, ruso, entre otros idiomas, revelan conexiones con sociedades y negocios en más de 200 países y territorios. La colaboración de más de 600 periodistas hizo posible investigar cientos de ellos, simultáneamente en 117 países.



El sitio digital guatemalteco plazapública.com publica un extenso reportaje sobre la forma en que políticos hondureños usaron paraísos fiscales. Igual publicación hacen periódicos de América Latina y Europa.



Plazapublica.com dice que Lobo Sosa “ha sido beneficiario final de tres sociedades offshore en Panamá, cuya existencia no se había hecho pública hasta ahora. Dos de ellas fueron creadas durante su presidencia, otra es anterior a su elección y todas estuvieron activas al menos hasta 2016 cuando ya había acabado su gobierno, según documentos internos de la firma legal panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocida como Alcogal.



Una primera sociedad, Fandrow Investments S. A., fue creada el 7 de octubre de 2005, según consta en un formulario de debida diligencia de información confidencial preparado por Alcogal.

La sociedad fue registrada siete semanas antes de las elecciones presidenciales de 2005, en las que Lobo Sosa era candidato y perdió contra Manuel Zelaya por apenas 73,000 votos. En ese momento, Lobo era además diputado por el departamento de Olancho y presidente del Congreso Nacional.



Esta empresa se creó con un capital de 10,000 dólares, con igual número de acciones, según un documento de Alcogal. Este, fechado en 2012, cuando Lobo ya era presidente, certifica que él era el dueño de la totalidad de las acciones de Fandrow.



"¿Por qué se crean empresas afuera? ¿Para lavar dinero o esconder? Eso no, porque yo no soy delincuente. Todo lo que tengo lo he trabajado y la mayor parte es heredado, no lo voy a negar", dice Lobo, ante las preguntas de esta alianza periodística sobre la creación de empresas offshore. Las tierras de su familia en Olancho, agregó, son unas de las más extensas.



Lobo aseguró que abrió empresas en Panamá por seguridad, porque aunque él ha luchado contra la delincuencia, el país sigue siendo inseguro y dar a conocer propiedades, compañías y bienes podía costarle la vida. Dijo también que los bancos en Panamá ofrecen préstamos a tasas más bajas que los hondureños.



Años después, el 22 de noviembre de 2010, cuando Lobo estaba a punto de cumplir diez meses en la presidencia de Honduras, fueron registradas dos nuevas sociedades en Panamá: Tyrell Overseas y Foxearth Investments S. A. Un documento inmediatamente posterior certifica que Fandrow es la dueña de las acciones de esta última.



En ambos casos, Alcogal describe a Lobo como beneficiario final de estas empresas en sus formularios de debida diligencia.



En marzo de 2016, cuando Lobo ya había dejado la presidencia hacía dos años y era integrante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los abogados de Alcogal solicitaron transferir la sociedad Fandrow Investments S. A. a Overseas Management Company (OMC), otro proveedor de servicios offshore.



En ese formulario, describieron las actividades comerciales de Fandrow como un vehículo de inversión y gestión de bienes raíces. Además, allí ratificaron que Fandrow era la propietaria del 100 % de las acciones de Foxearth Investments S. A. y revelan que también lo era de Tyrell Overseas.



Según el registro de Panamá, Alcogal renunció a ser agente representante de Fandrow en 2016 y, como no fue reemplazado por otro agente, la sociedad terminó siendo disuelta en 2019. Este hecho sugiere que finalmente OMC no terminó tomando a Lobo como cliente.

Lobo Sosa explicó en la entrevista que fue una decisión de Alcogal dejar de manejar las empresas y trasladarlas a OMC: “Cuando ese tema de los Papeles de Panamá todos se pusieron ariscos, nadie quería manejar temas de PEP”, dijo, refiriéndose a las personas consideradas como expuestas políticamente, entre las que él figuraba por su condición de expresidente. “Me imagino que fue a raíz de eso”, agregó.



Aunque Alcogal declinó responder sobre casos específicos y tampoco hay documentos en la filtración que expliquen por qué tomó esa decisión, la firma panameña respondió a ICIJ —el consorcio que lideró la investigación de Pandora Papers— que “si descubrimos o somos informados por cualquier fuente, o tenemos conocimiento por cualquier medio, de información negativa que involucra a una empresa o a un cliente, incluyendo sospechas de actividades delictivas, su implicación en una investigación penal, o la existencia de una condena, procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde la obtención de renuncias hasta la renuncia como agentes registrados o la presentación de SAR, según el caso”.

De todos modos, es claro que, al menos hasta 2016, Porfirio Lobo mantuvo tres sociedades offshore manejadas por Alcogal. En las tres aparecen como directivas las mismas personas puestas por la proveedora panameña, al igual que sucede con cientos de documentos de otras offshore. Entre ellos están Edgardo Eloy Díaz como presidente de las tres sociedades del ex presidente hondureño; María Vallarino como secretaria y Myrna de Navarro como tesorera de Fandrow; y Gina Martínez como secretaria y Fernando Gil como tesorero de Tyrell y Foxearth.



Ante la pregunta de qué uso le había dado a las offshore, el expresidente contestó: "En 2010 el banco me prestó a mí dos préstamos de 550,000 dólares cada uno y con eso compré este apartamento y otro allá (señala el apartamento contiguo), un préstamo a nombre de Tyrell y el otro Foxearth porque si la tasa aquí era del 10 %, allá (en Panamá) era como del 5 % o 4 % y también aquí le cobran impuesto sobre lo que uno tiene depositado, y allá no. Uno lo que busca es la oportunidad, no es que ando escondiendo. Uno busca dónde colocar y que le den rentabilidad".



Dijo además que, como en 2010 él era presidente de Honduras, “dar un préstamo al presidente no es muy así... pero si le dan un préstamo a la empresa que no se ve el nombre, es mejor y el préstamo uno lo paga”.

Primera dama offshore

Además de las empresas que aparecen a nombre de Lobo, su esposa Rosa Elena Bonilla sale en los documentos de Pandora Papers como beneficiaria final de la sociedad Portalegre Overseas S. A. al menos desde 2011, cuando ya llevaba un año como primera dama del país, dice la nota de plaza pública.com.



Esta sociedad fue inscrita en Panamá el 26 de agosto de 2010 por la firma legal panameña Rosas y Rosas, según el registro comercial del país centroamericano. En diciembre de 2010, se otorgó un poder general sobre Portalegre Overseas al hondureño Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y, en abril de 2011, ese poder general quedó a nombre de la primera dama.



Cuatro años más tarde, Rosa Elena Bonilla presentó documentos relativos a Portalegre a otro proveedor offshore: Overseas Management Company, también conocida como OMC Group y la misma agencia a la que su esposo Porfirio Lobo solicitó trasladar Fandrow Investments en 2016. Según el registro panameño, Portalegre fue disuelta en septiembre de 2017.



En sus documentos de solicitud de apertura de la sociedad con OMC, Bonilla declaró que el dinero que ella depositara en la cuenta de la sociedad provendría de dos fuentes: réditos de negocios propios y sus ahorros personales. La ex primera dama también declaró que la sociedad no sería usada para ninguna actividad ilegal y que cumplía a cabalidad con las normas tributarias de su país.

Wilfredo Cerrato

La mano derecha

Wilfredo Cerrato Durón, quien fue secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera durante toda la presidencia de Porfirio Lobo, solicitó en octubre de 2015 el registro de una sociedad llamada Inversiones Vallemar Internacional S. A. de la cual él sería beneficiario final, según documentos internos de OMC.



Cerrato era entonces miembro del Parlamento Centroamericano por el Partido Nacional y por largo tiempo ha tenido una relación de confianza con el ex presidente de vieja data. Antes de ser el hombre fuerte de la Casa Presidencial durante su mandato, había sido administrador del Congreso Nacional durante el período en que Lobo Sosa lo presidió entre 2002 y 2006. Además de eso, su hijo Wilfredo Cerrato Rodríguez fue ministro de Finanzas de Lobo, cargo en el que continuó bajo su sucesor Juan Orlando Hernández, y hoy es el presidente del Banco Central de Honduras. Cerrato hijo no aparece conectado a la sociedad offshore de su papá, ni a ninguna otra en este reservorio de documentos.

En el formulario de solicitud de sociedad (llamado “CR400”), del 1 de septiembre de 2015, Cerrato pidió un capital autorizado de 10, 000 dólares y explicó que el propósito de la empresa era ser dueña de una cuenta bancaria y un vehículo de inversión. Para ello estimó un movimiento de capital de 50, 000 dólares y señaló como fuentes de los ingresos sus ahorros personales e ingresos por negocios. Los documentos de la filtración incluyen sus nombres completos y copia de su pasaporte.



Igual que con Jorge Lobo, la empresa no aparece registrada ni en Panamá ni en las Islas Vírgenes Británicas.

El hijo de Lobo

Jorge Dimitrov Lobo Alonzo, otro hijo del ex presidente Pepe Lobo, también aparece en los archivos de la firma OMC solicitando en octubre de 2015 la creación de una sociedad llamada Inversiones Napoc S. A. de la cual él sería beneficiario final.



Es el único de los hijos del ex presidente que siguió sus pasos en la política: fue secretario de Agricultura y Ganadería en el primer Gobierno de Juan Orlando Hernández en 2014 (aunque renunció sorpresivamente a los dos meses), y actualmente es diputado del Partido Nacional por Olancho, como lo fue su padre durante más de una década.



En una carta firmada de octubre 1 de 2015, Lobo (hijo) —de 46 años— declaró que sus ingresos provenían de réditos de negocios y ahorros personales.



Jorge Lobo respondió a esta alianza periodística por correo electrónico: «No tengo idea de qué es eso de esa empresa que mencionan en el documento adjunto»”. Ante insistencia de esta alianza periodística por conversar con él sobre su solicitud de creación de Napoc S. A. a OMC, no volvió a responder.