Guanaja: Más del 66% de habitantes fueron afectados y tomará meses reconstrucción  

GUANAJA, HONDURAS.- La paradisiaca isla de Guanaja luce irreconocible un día después del trágico incendio que afectó a 4,000 habitantes, calcinó 90 viviendas por completo y 136 quedaron dañadas.



La atractiva isla que resulta relajante para turistas se convirtió en un infierno para sus habitantes que vivieron 9 horas de incendio, pero tras varias horas de trabajo para apagarlo con 139 mil galones de agua se logró el objetivo.

El alcalde de Guanaja, Spurgeon Miller Molina, señaló que la reconstrucción de la isla podría tardar "meses o años" y confirmó que han iniciado la limpieza en la "zona cero".



Hoy, 24 horas después, el reto sigue siendo complicado y levantar a la isla de 6,000 habitantes -de los cuales 4,000 resultaron afectados- según informes preliminares- es tarea de las autoridades y de la misma población.



Entre escombros, consternación y el calor sofocante aún las autoridades no han podido cuantificar los daños que provocó el siniestro desde las 3:00 de la madrugada del sábado hasta las 12 del mediodía del mismo día, cuando el titular de Copeco, Max Gonzales, anunció que el 100% del fuego fue sofocado.



A la tragedia se le sumó tres personas que resultaron heridas y electrocutadas, pero fueron trasladas al Hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras, para recibir atención médica. Hasta ayer en la noche, su estado de salud era estable.



Wilmer Guerrero, comandante de los bomberos, informó que “la investigación se terminó ayer sábado por la tarde y el informe ya fue enviado a la comandancia general de Tegucigalpa para consolidar cuál fue la causa, aunque por ahora lo que se maneja en términos generales es que este incendio se derivó de una causa accidental”.



"Antes de la tragedia, ya se tenía contemplado la construcción de una estación de bomberos en Guanaja, tema que se retomó ayer durante una sesión de direcciones para acelerar el caso lo más pronto posible", agregó.

A levantar Guanaja...

Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró a los pobladores de el cayo que "Tienen mi palabra que no los dejaremos solos".



Mientras que el titular de Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max Gonzales,la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores y el comisionado del proyecto "con chamba vivís mejor", Miguel Morazán, viajaron esta mañana a la devastada isla para supervisar y empezar a trabajar en la zona.



“Hoy se hizo un segundo viaje a Guanaja para recibir un buque con ayuda humanitaria y con el programa presidencial "con chamba vivís mejor" para darle trabajo a 300 personas de la isla. El fuego ya pasó, ahora tenemos que limpiar y reconstruir Guanaja”, dijo Max Gonzáles.



Por su parte, diferentes sectores del país se han unido al esfuerzo con el fin de recolectar ayuda humanitaria para asistir a los habitantes de Guanaja, que con Roatán, José Santos Guardiola y Utila conforman el departamento insular de Islas de la Bahía, una las regiones turísticas más importantes de la nación.



“Estamos contentos con los resultados de las donaciones, la ayuda ha sido enviada y todo llegó en buenas condiciones. Ha sido un trabajo arduo y los esfuerzos no han sido en vano”, manifestó esta mañana Lilie Rietti, directora de donaciones de la organización no gubernamental Cepudo.



Guanaja se alistaba para recibir turistas en el Feriado Morazánico, pero el incendio cambió los planes.