"Por lo menos yo soy real": Residente envía por segunda vez contundente mensaje a J Balvin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La polémica entre Residente y J Balvin a raíz de los Latin Grammy parece no terminar. Y es que, el cantante puertorriqueño volvió a referirse al tema y envió un contundente mensaje al reguetonero de Medellín a través de un Insta Story la noche de este sábado.

En esta ocasión, Residente hace referencia a la línea de ropa y productos que Balvin dio a conocer en sus redes sociales, entre las que figuran hot dogs, un término que usó el intérprete de 'René' en su descarga tras el boicot del artista contra los Latin Grammy.

"José, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te (asustes) porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti", comenzó diciendo el rapero.



"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", aseveró Residente.



Lo anterior es en relación al comentario que hizo Álvaro Osorio Gofar, padre de Balvin, en la publicación en la que anunciaba su mercancía. Allí escribió: "No acoses a un genio que al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía peter drucker. Buena esa Josecito".

Por su parte, Residente agregó que "están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás", todo esto antes de dar detalles sobre la conversación -que según él- sostuvo con el colombiano, sin embargo, esta información no se ha sido confirmada.

En el video original, en el que el puertorriqueño compara la música de Balvin con un carrito de hot dogs, el reguetonero decidió contestar con un solo "respeto tu opinión".

Finalmente, concluyó expresando a J Balvin que "me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes 'Respeto tu opinión'. ¡Qué más falso escribirme una p***** por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú".







