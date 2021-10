"Choco" Lozano no fue convocado ante Valencia tras polémico video en una fiesta

CÁDIZ, ESPAÑA.- El delantero hondureño Anthony "Choco" Lozano ha sido marginado este sábado con su equipo el Cádiz en el duelo ante el Valencia.



Según fuentes en España, el hondureño no fue convocado debido al video de la fiesta en la que apareció junto a Florin Andone, Rubén Sobrino, Carlos Akapo, Marcos Mauro, Alberto Perea. Todos ellos no fueron uniformados para este duelo.



"Soy consciente de las imágenes, las he visto y por parte del cuerpo técnico no tenían permiso. Esas imágenes a mí no me representan, no representan a nada de lo que representa a este club, es una quivocación. Unos se habrán equivocado de una manera y otros de otras, pero no se puede explicar que haya gente que pueda salir después de una derrota así", comentó Álvaro Cervera, técnico del Cádiz.



LEA: ¿Cuál es la razón por la que "Choco" Lozano quedó fuera de la convocatoria de Coito?



Además, Choco Lozano tampoco fue convocado por Fabián Coito, DT de Honduras, para los juegos contra Costa Rica, México y Jamaica. La razón, según el uruguayo, es por una supuesta lesión en una de sus rodillas.



En la jornada cinco de la LaLiga, Lozano había sido la figura del Cádiz al darle su primer triunfo del torneo.