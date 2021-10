Suspenden el toque de queda a partir de este viernes a las 10:00 de la noche

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las restricciones por el toque de queda quedarán sin valor y efecto a partir de las 10:00 de la noche de este viernes, informó -a través de un comunicado de prensa, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



El anunció se hace solo horas después de que la Mesa Multisectorial solicitara que se suspenda la medida de prevención durante el Feriado Morazánico.

La solicitud se hizo tras una reunión con empresarios del rubro del turismo, quienes plantearon a Sinager la necesidad de suspender temporalmente la regla que limita la circulación en horas de la noche desde hace varios meses, con el fin de que los turistas transiten libremente a sus diferentes destinos.



Sin embargo, los negocios que operen después de la hora establecida deberán solicitar a sus clientes el carnet de vacunación contra el coronavirus, además, prohíbe las excursiones y ordena el cierre de playas a partir de las 7:00 de la noche.

Comunicado textual de Sinager

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en el marco de la emergencia nacional del covid-19 y atendiendo las recomendaciones de la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social, que representa diferentes sectores de la sociedad, comunica lo siguiente:



1. Se suspende a partir de hoy viernes 01 de octubre del 2021 a las 10:00 de la noche el toque de queda a nivel nacional.

2. A partir del día de hoy viernes 01 de octubre toda la población que circule después de las 10:00 de la noche deberá portar su carnet de vacunación contra la covid-19, sea nacional o extranjero; asimismo, todos los establecimientos que se encuentren abiertos después de esta hora están obligados a solicitar a las personas el carnet de vacunación contra la covid-19 para su debido ingreso a las instalaciones. Además, entran en vigencia los horarios referentes a Ley de Policía y de Convivencia Social y las obligaciones que se derivan de la misma, referente a apertura de negocios y regulaciones de los municipios.



3. En virtud que la emergencia nacional por la pandemia de la covid-19 no ha culminado, se prohíbe la apertura y operación de bares, discotecas, conciertos y ferias patronales.



4. Se exhorta a los dueños de empresas cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores las disposiciones contempladas en la Ley de Vacunas de la República de Honduras, así como las medidas establecidas en el artículo 302 del Código de Trabajo.



5. Durante El Feriado Morazánico, no están autorizadas las excursiones en transporte público, y las playas públicas estarán abiertas a la población hasta las 7:00 de la noche.



6. Para los partidos de la Selección Nacional de Honduras en conjunto con la Fenafuth se acordó que sólo se permitirá el ingreso del 50% de la capacidad del estadio, las personas que asistan deberán presentar el carnet de vacunación contra la covid-19, incluye a los niños de 12 años y más que hayan recibido su primera dosis. El uso de mascarilla es obligatorio.



En aras de atender el llamado de diferentes sectores el Sinager ha decidido cambiar la medida de restricción de toque de queda por una medida de restricción que fomente e incentive la vacunación a la población, recuerde las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos con agua y jabón o gel en base a alcohol, no asistir a eventos donde se aglomeren personas; su salud y la de su familia está en sus manos.

