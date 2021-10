Fabián Coito sobre Honduras: "No tenemos jugadores en la Champions League"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sumergido en una crisis de resultados al no poder ganar con la Selección de Honduras, Fabián Coito, alegó no tener jugadores que participen en las grandes liga del mundo.



Así lo ha ratificado en la conferencia de prensa de este viernes tras dar a conocer la convocatoria para los juegos del mes de octubre.



"Quienes estamos en el fútbol podemos hablar de lo que sucede. Mientras Estados Unidos ponía jugadores de Premier League como algunos que juegan en el Salzburg, caímos en la fatiga que generan estos partidos y cansancio mental, claudicamos en algún momento y no debemos de repetir", dijo Coito en relación a la pobre actuación de Honduras ante EUA.



La decepcíón de no poder encontrar un once ideal durante su proceso con la Bicolor es evidente, ya que de alguna forma justifica que sus jugadores no dan la talla como sí lo hace Estados Unidos o México.





"El rendimiento de la Selección no depende de un solo futbolista, no tenemos jugadores en la Champions League, dependemos del rendimiento del equipo, del punto colectivo, de las ganas de superar las situaciones adversas. En ese sentido, cometimos errores que le permitieron a Estados Unidos ganar el partido", volvió a repetir el entrenador de la "H".



En el último juego que Honduras perdió ante Estados Unidos, el entrenador uruguayo evidenció la mala estrategia ante los norteamericanos costándole una goleada en el estadio Olímpico Metropolitano, tras realizar muchos cambios en el segundo tiempo.



"Tenemos que apuntar a que no vuelva a suceder (lo del segundo tiempo ante EUA) y tener consistencia y constancia en 90 minutos. Somos un equipo que no nos sobra nada y tenemos que hacer partidos casi perfectos, no digo que no podamos ganar estos duelos, pecaría de inocente. Hemos visto juegos que pensamos que no se podían ganar y se ganaron. Debemos explotar las oportunidades que nos brinde el rival", señaló.



Finalmente, Coito aclaró que no se trata de que Honduras no tenga buenos jugadores para la eliminatoria. "No digo que no tengamos equipo para ganar partidos, no lo vayan a mal interpretar, pero tenemos que estar preparados y con nivel alto para sacar los resultados que percibimos", comentó.