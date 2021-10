Alejandro Sanz devela estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alejandro Sanz puede sumar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a la lista de reconocimientos en su carrera.



“¡Vaya día!”, dijo el viernes al comenzar su discurso durante la ceremonia de develación en Los Ángeles. “Nunca imaginé que iba a recibir una estrella en el Paseo de la Fama del Hollywood, soñé muchas cosas, soñé que un día iba a estar en el escenario y soñé que iba a hacer música con la gente que amo, pero nunca en mis sueños más locos me imaginé este momento y eso es lo que lo hace tan hermoso”.

El artista español galardonado con 25 Latin Grammy y cuatro Grammy recibió su estrella en la categoría de grabación en el famoso paseo. La estrella de Sanz es la número 2,703 y está colocada frente al edificio de Capitol Records en Vine Street.



Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes directivos de la Cámara de Comercio de Hollywood que otorga las estrellas, Sanz estuvo acompañado por el músico peruano Gian Marco, su pareja, la artista cubana Rachel Valdés y la actriz mexicana Yalitza Aparicio.



“Nos has marcado y enamorado con tus hermosas canciones y tu gran voz de generación en generación”, dijo Aparicio. “Gracias por cantarle al mundo que no importan los colores ni las razas para convertirnos en la persona favorita de alguien y demostrar que aunque la vida nos eleve y nos de mil volteretas, nunca hay que rendirnos”.



Sanz agradeció a su familia, a su equipo y en especial a sus “fams” pues dijo que no son sólo fans, sino que a lo largo de años de apoyo se han convertido también en parte de su familia.

“Desearía que mis padres estuvieran vivos hoy para que pudieran disfrutar esta sorpresa conmigo, porque este es el fruto de sus sacrificios”, dijo. “Esto me llena de alegría porque al pequeño Alejandro le habría encantado saber que este día llegaría, pero este hombre de 52 años ama la forma en la que pasó, ese pequeño niño no tenía idea y ahora lo puedo sorprender y decirle ‘¡lo logramos!’” agregó, a lo que el público lo vitoreó.



Sanz habló en inglés, pero ante el clamor de los asistentes hizo una versión resumida en español de su discurso.

Trayectoria

Comenzó su carrera a finales de la década de 1980 con Prince y Paco de Lucía como algunas de sus inspiraciones. Su música, una fusión de jazz, pop, rock y flamenco, no tardó en cautivar al público junto con su voz ronca.



A lo largo de los años ha vendido cerca de 30 millones de copias de álbumes, siendo “Más”, que incluye sus éxitos “Corazón partío” y “Amiga mía”, uno de los más vendidos de España con 2,2 millones de copias y 6 millones a nivel mundial. Ha tenido celebradas colaboraciones con Shakira, Marc Anthony, Alicia Keys, Camila Cabello, De Lucía, Joaquín Sabina y Tony Bennett.

Sanz ha lanzado 18 álbumes de los cuales #ElDisco, certificado platino, es el más reciente. Actualmente está por comenzar una nueva etapa de su tour “#LAGIRA” por 12 ciudades de Estados Unidos y planea lanzar un álbum a finales del año.



En 2017 fue honrado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación y recibió un doctorado honoris causa del Berklee College of Music en 2013. Recientemente representó a Europa en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 interpretando “Imagine” de John Lennon y Yoko Ono.



Sanz ha apoyado causas ambientales y a la infancia a través de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save The Children y Greenpeace.





