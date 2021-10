El CNE informó al Consejo Consultivo sobre los alcances del TREP

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Consultivo fue informado sobre los alcances del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y sobre la marcha del cronograma electoral en el marco de una reunión con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente de este organismo, Kelvin Aguirre, informó a los representantes de los partidos sobre los riesgos que corre el país al haber contratado para el TREP a una empresa que no presentó una garantía bancaria nacional.



Una parte de los once partido que no están representados en el CNE respaldan la postura de rechazo de Aguirre a la empresa argentina MSA, que instalará el programa para el TREP, pero otros apoyan a las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada, que votaron a favor. Sin embargo, las decisiones del Consejo Consultivo no son vinculantes para el CNE.



Aguirre les informó sobre la marcha del cronograma electoral destacando la integración de los consejos departamentales y municipales.

Por mayoría de votos

Por mayoría de votos, como se esperaba, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el martes la contratación de la cuestionada empresa argentina MSA que proveerá el programa para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Mi voto fue a favor de contratar el software (programa) para la transmisión de resultados. Fue aprobado por mayoría. Sigue la obstrucción para afectar el proceso, pero nadie podrá irrespetar la voluntad popular”, dijo en un tuit la consejera de Libre, Rixi Moncada.

La otra consejera, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, que un día antes prefirió dejar en suspenso su voto, finalmente decidió respaldar a Moncada para derrotar 2 a 1 al nacionalista Kelvin Aguirre, según fuentes consultadas por EL HERALDO.

Aguirre emitió un voto particular bajo el argumento de que la firma suramericana no cumplió las condiciones de contratación al presentar una fianza de una aseguradora argentina y debía ser una garantía de un banco hondureño.

