Salud y el CCNI descartan que un millón de vacunas anticovid estén por vencer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de un millón de dosis de vacunas anticovid no están en riesgo de vencerse.



Así lo afirmaron a EL HERALDO el jueves las autoridades del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI).



Lo anterior surge luego de que el médico Marco Eliud Girón denunciara que un lote de vacunas podría vencerse si no se aplican antes del próximo 10 de octubre. “Si no se pone en los primeros días de octubre, se van a perder más de un millón de vacunas que no se han aplicado”, señaló el galeno.

LEA: Vacunación redujo muertes por covid-19 en personal de salud



Ante esa denuncia, la jefa del PAI, Ida Berenice Molina, señaló que es falsa e incorrecta la información de que hay vacunas a punto de vencerse.



“Las vacunas contra el covid-19 que fueron distribuidas para esta séptima campaña no sobrepasan las 600 mil dosis. Fueron distribuidas para los adolescentes de 15 a 17 años, cuya meta es de 519,678”, explicó Molina.



Detalló que la vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando para menores de edad, unos lotes vencen en noviembre y otros en diciembre. A su vez, la vacuna de AstraZeneca vence en el mes de diciembre.



“Los avances que se tienen en la cobertura de vacunación de esas casi 600 mil dosis que distribuimos, en el caso específico de Pfizer que fueron 519,678, tienen un avance de un 43% en dosis aplicadas, o sea, personas vacunadas. Se han aplicado más de 224 mil primeras dosis de Pfizer a población adolescente”, informó Molina.

+: Alertan que habrá otro repunte en ocupación hospitalaria por covid-19 en Honduras

En la Escuela Estados Unidos hubo masiva afluencia. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo

La galena instó a los padres de familia a que lleven a sus hijos a los centros de vacunación para que a ese 57% restante les apliquen la primera dosis contra el covid-19.



A su vez, dijo que hay vacunas anticovid disponibles y toda persona de 12 años en adelante puede demandarla en centros de salud y puntos de inoculación.



“La Secretaría de Salud está ampliando los sitios de vacunación a lugares públicos, haciendo brigadas comunitarias móviles, ubicando puestos de inmunización en centros comerciales y manteniéndola en los establecimientos de salud”, aseguró.

ADEMÁS: En noviembre aplicarán la tercera dosis anticovid a personal de primera línea

En existencia

Honduras ha recibido entre donaciones y compras directas un total de 7.6 millones de dosis y de esa cantidad, ya aplicó 5.5 millones.



Alrededor de 3.3 millones de hondureños han recibido una primera dosis, de los cuales 2.2 millones ya tienen su esquema completo de inmunización con las dos dosis aplicadas.



Lo anterior significa que hay 2.1 millones de biológicos en existencia almacenados, en su mayoría de Pfizer porque semanalmente la farmacéutica está haciendo entrega de lotes.



“No recibimos lotes de vacunas si no tienen por lo menos dos meses o más de vida útil por el tiempo que vamos a esperar para poner la segunda dosis”, afirmó Renato Valenzuela, presidente del CCNI.



Solicitó a la población aplicarse las segundas dosis, pues si no podrían caducar.

A la Basílica de Suyapa ayer acudieron pocas personas. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo

ES DE INTERÉS: Datos que debe conocer sobre la vacuna de refuerzo contra el covid-19