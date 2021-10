Motagua venció 1-0 al Universitario y se clasificó a los cuartos de final de la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua se clasificó a los cuartos de final de la Liga Concacaf tras vencer 1-0 al Universitario de Panamá.



El equipo de Diego Vazquez hizo valer su localía y sentenció la llave del torneo internacional.



Al minuto 38 el árbitro Óscar Mejía de nacionalidad de mexicana, decretó falta penal después que Damaso Pichón le metiera la mano tras potente remate de Ángel Delgado. Las águilas se fueron arriba en el marcador con el gol de Wesly Decas.



En la ida, Motagua había empatado 2-2 tras destacada actuación de Kevin López que anotó un doblete en el estadio Agustín Muquita Sánchez de Panamá.



Este resultado le ayudaría a llevar el partido con más tranquilidad y buscar la clasificación con cabeza fría en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



En la etapa de complemento, Muma Fernández entró endemoniado y sacó de quicio a la defensa del Universitario que no supo como neutralizar la velocidad del jugador motagüense.



Héctor Castellanos, incansable en el medio campo, provocó un par de jugadas de peligro en el área del equipo panameño que no pudo armar su juego en el Nacional.



Sobre el final del partido, Gonzalo Klussener se metió al área y mandó un centro que no pudo conectar Muma Fernández. Era del 2-0 para Motagua que no supo aprovechar.



Así fueron pasando los minutos y el equipo de Diego Vazquez terminó ganando con tranquilidad en una noche de muchos aficionados que llegaron a presenciar la clasificación de las Águilas.



Marathón será el rival de Motagua en los cuartos de final de la Liga Concacaf. La ida se jugará del 19 al 21 de octubre. La vuelta del 2 al 4 de noviembre.



Alineaciones

MOTAGUA: Jonathan Rougier; Marcelo Pereira, Cristhoper Meléndez, Wesly Decas, Omar Elvir, Kevin López; Héctor Castellanos, Walter Martínez, Diego Auzqui; Iván López y Marco Vega.



UNIVERSITARIO: José Guerrera, José Matos, Damaso Pichón, Leonel Triana, Kevin Calderón, Nilson Espinosa, Carlos Zuñiga, Jean Montenegro, Ivan Anderson, Roman, Torres, Joseph Cox.