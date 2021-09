Habilitarán puntos de vacunación en lugares turísticos durante el Feriado Morazánico  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes las sugerencias de los expertos, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, dijo este jueves que en los próximos días se hará oficial los puntos de vacunación contra el coronavirus que funcionarán en sitios estratégicos durante el Feriado Morazánico.



Especialistas consideran vital la vacunación en el asueto en función de que todavía mucha población no ha demandado la vacuan, mientras que otros solo cuentan con una dosis.



La iniciativa surgen a raíz de la baja afluencia de vacunación por parte de los hondureños así como el crecimiento diario de casos.



"Playas, estaciones de autobuses, parques, hoteles, centros comerciales y balnearios deben habilitarse puntos de vacunación para todos los veraneantea", recomendó el médico Kevin Estrada.



Por su parte, la portavoz del Colegio de Microbiólogos de Honduras, Miriam Aguilera, sugirió instalar puestos de vacunación contra el covid-19 en todos los sitios turísticos, pero aunque ya se oficializó por la autoridades de Salud, aún no han especificado cuántos y dónde serán ubicados estos puntos.



Desde el 6 al 10 de octubre tendrá lugar el feriado morazánico en Honduras, una fecha latente para el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.