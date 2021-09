Cae noveno implicado en muerte del italiano Giorgio Scanu; llegó deportado de EE UU

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El noveno implicado en la muerte del italiano Giorgio Scanu fue capturado en las últimas horas tras ser deportado desde Estados Unidos, país al que había ingresado de manera ilegal.



El sospechoso, identificado como Marvin Méndez, de 39 años de edad, tenía una orden de captura por su presunto vínculo en el crimen del extranjero, por lo que al llegar al aeropuerto de San Pedro Sula, norte de Honduras, fue interceptado por la Policía Internacional (Interpol), que posteriormente lo entregó a las autoridades hondureñas.

VEA: Imágenes de la feroz turba que linchó al italiano Giorgio Scanu en Yusguare



De acuerdo con las informaciones, Méndez huyó hacia Virginia, Estados Unidos, luego de que una turba linchó y le quitara la vida a Giorgio Scanu



Los actos ilícitos se produjeron luego que la vivienda del ciudadano italiano fue irrumpida por centenares de personas en represalia por haber asesinado a golpes el miércoles 7 de julio de 2021 al ciudadano hondureño Juan de Dios Flores, de 74 años, siempre en la comunidad de Santa Ana de Yusguare.



“Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional nos permitieron presentar los indicios necesarios para que un juez emitiera la orden de captura. Una vez que quisimos ejecutarla, nuestros agentes de investigación se dieron cuenta que esta persona salió de nuestro territorio, razón por la cual, a través de Interpol, Honduras emite la alerta roja para poderle dar detención que se ha ejecutado en el estado de Virginia”, describió Juan Sabillón, subcomisario policial.

ADEMÁS: Impacto mundial por brutal linchamiento de Giorgio Scanu en Honduras



En su defensa, el individuo confesó que estuvo en el hecho, sin embargo no fue partícipe del mismo. “No era partidario de ello, si estuve allí porque me remite el video, me miró allí, pero la verdad que no participé”.



Por la muerte del italiano ya guardan prisión Elmer Oniel Gómez Aguilera, Isaac Manuel Moreno Guillén, Óscar Iván Erazo Ruz, Carlos Roberto González Maldonado, Cristian Paul Merlo Álvarez, Edwin Rafael Méndez Erazo, Elmer Saúl Guillén Betanco y Hernán David Pineda Umanzor.