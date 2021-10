Periodista de EL HERALDO es seleccionado en una lista de 30 mejores profesionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodista hondureño, miembro del staff de Diario EL HERALDO, Dennis Eduardo Domínguez, fue seleccionado este jueves 30 de septiembre en la lista de 30 jóvenes profesionales considerados estrellas en ascenso en la industria mundial de los medios de comunicación para 2021.



La elección la hace la International News Media Asociation (INMA), (Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA), la mayor comunidad de medios de noticias líderes en el mercado que constantemente están reinventando la forma en que evoluciona la industria de la información.

En un comunicado este jueves la INMA informa que “la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA) dio a conocer hoy su lista de 30 jóvenes profesionales considerados estrellas en ascenso en la industria mundial de los medios de comunicación para 2021”.



El concurso “30 premios menores de 30”, en su segundo año, forma parte de la Iniciativa de Jóvenes Profesionales de INMA y recibió 133 solicitudes. Los miembros del Comité de Profesionales Jóvenes de la asociación y la junta directiva de gobierno revisaron las solicitudes y votaron por seis ganadores en cinco categorías: Publicidad, Audiencia, Contenido, Liderazgo y Producto.



Los criterios de selección incluían ser menor de 30 años, logros profesionales tempranos, conocimientos sobre innovación, capacidad de influencia y probables habilidades de gestión.



"Es el segundo año que premiamos y levantamos a 30 talentos globales en la industria de los medios de comunicación en menos de 30 años, y estoy impresionado e inspirado personalmente por el grupo de aspirantes a estrellas de este año", dijo Mari-Marthe Aamold, presidenta del comité que supervisa la Iniciativa de Jóvenes Profesionales INMA, así como director general y director financiero de Bergens Tidende y Stavanger Aftenblad en Noruega.

“Estamos muy orgullosos de la categoría 2021 de los Premios INMA 30 Under 30, que reflejan una amplia diversidad geográfica, de género y racial”, dijo Earl J. Wilkinson, director ejecutivo y CEO de INMA. "Puede ver con los 30 ganadores de los premios los diversos campos de incubación de los futuros líderes de los medios: datos, productos, desarrollo de la audiencia, planificación, redes sociales y marketing. INMA espera poder acoger más plenamente la clase de premios 30 Under 30 Awards de este año durante el próximo año".



Más allá del reconocimiento, los ganadores de los premios “30 Under 30” recibirán acceso a clases magistrales de INMA, beneficios de membresía de INMA y más. Los 133 solicitantes han tenido acceso a un canal Slack de la Iniciativa para jóvenes profesionales de INMA para compartir ideas y establecer contactos.



El periodista de EL HERALDO está en la categoría de Contenido acompañando a comunicadores de Argentina, Estados Unidos, Bangladesh, Alemania, India, Bélgica, Singapur, Austria, Kenia, Sudáfrica, Noruega, Australia, Suecia, Polonia y Reino Unido, entre otros.



Fue el único hondureño y centroamericano seleccionado en esta privilegiada lista de jóvenes comunicadores.

Captura de la descripción hecha por INMA sobre el periodista Dennis Eduardo Domínguez.



Al enterarse de la noticia, el director de EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores, se mostró orgulloso y destacó el extraordinario aporte que realiza Dennis Eduardo en la Salas de Redacción de Grupo Opsa.



“No solo es un extraordinario y valioso profesional sino que es un brillante ser humano, por lo tanto no es de extrañar que organizaciones internacionales reparen en su talento”, dijo Flores. “Es un orgullo tenerlo con nosotros”, apostilló.



A las felicitaciones del Director Ejecutivo se suman las de los editores y compañeros periodistas de EL HERALDO y de Grupo Opsa, así mismo de ejecutivos de la Organización.





Rostros de los galardonados en los INMA 2021.



